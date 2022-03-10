Не только ЧАЭС. МАГАТЭ потеряло связь с захваченной оккупантами Запорожской АЭС

Вслед за Чернобыльской АЭС появились новые проблемы и с Запорожской атомной станцией, которую тоже захватили российские оккупанты. Системы мониторинга ядерных материалов ЗАЭС перестали передавать данные в МАГАТЭ. Связь со станцией потеряли.
Об этом сообщается на сайте организации.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что обеспокоен потерей связи, поскольку на объектах находится много отработанного или свежего ядерного топлива и ядерного материала других типов. Причину сбоя в передаче данных пока не установили.
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Гросси объяснил, что с помощью системы передачи данным МАГАТЭ ведет контроль за ядерным материалом и деятельностью на этих объектах, не привлекая инспекторов.
Захват Запорожской АЭС
- 3 марта около 16:30 вражеская колонна прорвалась в Энергодар. Оккупанты пошли сразу на атомную станцию и начали почти в упор бить по зданиям. Произошел пожар. Оркит били прямо по энергоблокам.
- Были тяжело раненые, но неизвестно сколько. Увезти в больницу их не было возможности.
- Спасателей не допускали к тушению пожара, ситуация была критической. Спустя три часа после обстрела продолжало гореть одно из зданий учебно-тренировочного комплекса. Огнем были охвачены 3, 4, 5 этажи.
- Около 6 утра спасателей все же пропустили на территорию ЗАЭС, они потушили пожар. Жертв, к счастью, нет.
- Около 8:30, 4 марта, оккупанты захватили админкорпус и проходную Запорожской АЭС. Персонал станции продолжает работать на энергоблоках, обеспечивая стабильную эксплуатацию ядерных установок. Радиационный фон в норме.
- Трое украинских военных погибли, защищая Запорожскую АЭС от оккупантов. Персонал станции не пострадал.