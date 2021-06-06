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Не удалось спасти: в Запорожье родственники умершего едва не устроили самосуд над медиками (видео)

6 июня, 16:51

Виктория Барановская Виктория Барановская

Они обвинили работников скорой помощи в смерти мужчины и требовали отдать им тело – на место прибыли правоохранители, чтобы охранять медиков

В Запорожье родственники умершего мужчины попытались устроить самосуд над медиками, которые приехали на вызов.

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Видео инцидента появилось на Instagram-странице its_zp.

"Мужчине стало плохо, сотрудники скорой попытались его спасти, но безрезультатно. Умер. В результате родственники умершего попытались напасть на медиков, обвиняют их в его смерти и хотят забрать тело", – говорится в сообщении.

На место происшествия сразу же вызвали правоохранителей, им пришлось охранять медиков от убитых горем и разъяренных родственников умершего.

Позже стало известно, что медики сняли халаты, пересели из спецтранспорта в обычный автомобиль и уехали.

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Ранее мы сообщали, что в Харькове умер пятилетний мальчик с аппендицитом. Из-за потерянного времени ребенка не успели спасти.

Напомним, в Черновцах от тяжелой двусторонней пневмонии умер девятилетний мальчик. Его госпитализировали с подозрением на аппендицит.

Также в Волынской области погиб восьмилетний мальчик, он пытался вытащить из водоема шапку и утонул.

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