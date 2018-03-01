Непогода в Украине: тысячи пунктов обогрева и снегопады

Первый день весны проходит по-зимнему

По состоянию на данный момент наблюдается умеренный снег в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях. Об этом сообщает ГСЧС.

По данным ведомства, также небольшой снег зафиксирован в Винницкой, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Херсонской, Черниговской областях и Киеве. В Николаевской и Харьковской областях скорость ветра местами достигает от 12 до 20 м/с.

"Временно ограничен въезд крупногабаритных транспортных средств в города Киев, Запорожье, Кропивницкий, Кременчуг, Николаев и Одесса. Ограничено движение крупногабаритных транспортных средств на участках дорог: Киевская область: на всех подъездах к Киеву. Одесская область: М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск; М-15 Одесса – Рени; М-16 Одесса – Кучурганы; М-27 Одесса – Черноморск; М-28 Одесса – Южный; Н-33 Одесса – Б.-Днестровский – Монаши; Р-55 Одесса – Вознесенск – Новый Буг; Р-72 КПП "Староказачье" – Б.-Днестровский. В районе Любашевки подразделениями Национальной полиции организован пункт временной стоянки крупногабаритных транспортных средств (около 400 автомобилей)", – рассказали в ГСЧС.

К расчистке дорог и буксировки транспортных средств привлечены 1 705 единиц техники и 2 413 человек. В целом на территории страны функционирует 4 902 пункта обогрева.

В связи с усилением ветра ограничен лоцманский провод судов в Мариупольском, Николаевском, Одесском, Херсонском и Южненском морских торговых портах.

Аэропорты работают в штатном режиме.

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