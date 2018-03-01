Непогода в Украине: тысячи пунктов обогрева и снегопады

Сегодня, 10:57

Первый день весны проходит по-зимнему


Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

 


По состоянию на данный момент наблюдается умеренный снег в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях. Об этом сообщает ГСЧС.

По данным ведомства, также небольшой снег зафиксирован в Винницкой, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Херсонской, Черниговской областях и Киеве. В Николаевской и Харьковской областях скорость ветра местами достигает от 12 до 20 м/с.

"Временно ограничен въезд крупногабаритных транспортных средств в города Киев, Запорожье, Кропивницкий, Кременчуг, Николаев и Одесса. Ограничено движение крупногабаритных транспортных средств на участках дорог: Киевская область: на всех подъездах к Киеву. Одесская область: М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск; М-15 Одесса – Рени; М-16 Одесса – Кучурганы; М-27 Одесса – Черноморск; М-28 Одесса – Южный; Н-33 Одесса – Б.-Днестровский – Монаши; Р-55 Одесса – Вознесенск – Новый Буг; Р-72 КПП "Староказачье" – Б.-Днестровский. В районе Любашевки подразделениями Национальной полиции организован пункт временной стоянки крупногабаритных транспортных средств (около 400 автомобилей)", – рассказали в ГСЧС.

К расчистке дорог и буксировки транспортных средств привлечены 1 705 единиц техники и 2 413 человек. В целом на территории страны функционирует 4 902 пункта обогрева.

В связи с усилением ветра ограничен лоцманский провод судов в Мариупольском, Николаевском, Одесском, Херсонском и Южненском морских торговых портах.

Аэропорты работают в штатном режиме.

Ранее мы писали, что на Одесскую область обрушился сильный снегопад.

Также мы писали о том, какими будут последние дня зимы и что об этом говорит народный прогноз погоды. 

Кроме того сообщалось, что жителям Теплодара грозят холода из-за долгов.
Киев, Одесса, снег, непогода, аэропорты

Вы сейчас просматриваете новость "Непогода в Украине: тысячи пунктов обогрева и снегопады". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Афиша

Скриншот из соцсети

Помогай весне - ешь снег: как пользователи соцсети отреагировали на снегопад в первый день марта

Сегодня, 10:13

Хоть Украину заметает снегом, люди не унывают и запустили смешной флешмоб в соцсети

Украина

Фото: ГСЧС

Непогода в Украине: тысячи людей остались без электроэнергии

Сегодня, 09:57

Для проезда крупногабаритного транспорта в ряде регионов ввели ограничения
Загрузка...

Украина

Фото: ГСЧС

Желтый уровень угрозы и снегопады: какой будет погода в Украине в первый день весны

Сегодня, 09:28

Во всех регионах ожидаются сложные погодные условия

Транспорт

Из-за снегопада Киев остановился в огромных пробках

Сегодня, 09:09

Общественный транспорт сбился с графика, введено оперативное положение

Одесса

Мобильная помощь. Привозит в тепло людей, замерзающих вдали от пунктов обогрева. Фото: П.Мордынская

Двухметровые сугробы: как Одесса борется со стихией

Сегодня, 06:52

В палатках волонтеры наливают чай и кормят лапшой, а медики оказывают помощь

Украина

Украину засыпает снегом. Фото: pexels

В последний день зимы Украину засыпает снегом

Сегодня, 00:01

Сотни машин вязнут в сугробах, на обледенелых дорогах - десятки аварий, села без света, школы закрыты
Загрузка...