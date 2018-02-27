На Одесскую область обрушился сильный снегопад

Вчера, 20:58

Без света в регионе остались шесть населенных пунктов, а занятия отменили в 337 школах

Зима пришла. Фото: dumskaya.net
Зима пришла. Фото: dumskaya.net

Как и прогнозировали синоптики, сегодня на Одесскую область обрушился сильный снегопад. По данным пресс-службы ОГА, тяжелее всего пришлось Южной Пальмире, а также Беляевскому, Овидиопольскому и Белгород-Днестровскому районам.

Без света в регионе остались шесть населенных пунктов, а занятия отменили в 337 школах. К слову, уже в обед в областном центре решили продлить школьникам внеплановые каникулы еще на два дня.

С самого утра крупногабаритному транспорту временно запретили въезжать в Одессу, а на улицы города вышли 110 машин для уборки снега и 2500 коммунальщиков. Колонны грейдеров сопровождали сотрудники полиции, что выглядело весьма эпично.

Ранее сообщалось, что несмотря на приближение весны, в Одесскую область пришли сильные морозы и выпал снег. Более того, погода может ухудшиться. Из-за непогоды закрыли школы и детские сады. 

Также мы писали о том, какими будут последние дня зимы и что об этом говорит народный прогноз погоды. 

Кроме того сообщалось, что жителям Теплодара грозят холода из-за долгов.
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Автор:

Валерия Серова

Источник:

"Сегодня"

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