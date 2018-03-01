В Запорожье из-за сильного снегопада приняли серьезные меры

В Запорожье из-за непогоды запретили въезд в город крупногабаритного транспорта, а из-за аварии без отопления оставались около 500 домов и несколько больниц.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, 28 февраля в помещении котельной произошел прорыв магистрального трубопровода диаметром 400 мм.

Из-за аварии без теплоснабжения остались 490 многоэтажных домов, 10 лечебных заведений (из них 1 стационар), 9 школ, 8 детских садов. Вечером того же дня, в 23:00, теплоснабжение было восстановлено.

Между тем, движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено, при этом было принято решение ограничить въезд фур в Запорожье, чтобы крупногабаритные машины не мешали работам по очистке магистралей.

Также ограничение действует на отдельных участках дорог Запорожской области.

При этом из-за сильного снегопада коммунальщики и дорожные службы не успевают расчищать дороги.

После улучшения ситуации ограничения будут сняты.

Также мы писали, что в последние дни зимы Харьковскую область накрыла непогода — вслед за сильными морозами пришли снегопад и метель. В ночь с 27 на 28 февраля осадки затруднили передвижение на автомагистралях, а сильный ветер обесточил больше десятка населенных пунктов. Сегодня с самого утра коммунальные службы ликвидировали последствия ухудшения погоды.

С самого утра крупногабаритному транспорту временно запретили въезжать в Одессу, а на улицы города вышли 110 машин для уборки снега и 2500 коммунальщиков. Колонны грейдеров сопровождали сотрудники полиции, что выглядело весьма эпично.