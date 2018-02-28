Непогода оставила харьковчан без тепла и электричества

Сегодня, 16:56

Стало известно об еще одном прорыве на теплосетях


В последние дни зимы Харьковскую область накрыла непогода — вслед за сильными морозами пришли снегопад и метель. В ночь с 27 на 28 февраля осадки затруднили передвижение на автомагистралях, а сильный ветер обесточил больше десятка населенных пунктов. Сегодня с самого утра коммунальные службы ликвидировали последствия ухудшения погоды.

"Обстановка контролируемая, на дорогах области работает 348 единиц техники. Проезд на дорогах обеспечен, случаев заторов и остановки транспорта за ночь не было, были единичные случаи вытаскивания машин. Ограничений движения по региону нет. Из-за сильного ветра по всей области без электричества остались 13 населенных пунктов Дергачевского, Золочевского и Изюмского районов. В городе обрывов нет", — рассказал замгубернатора Евгений Шахненко.

В Харькове же, по данным пресс-службы мэрии, последствия непогоды убирали 139 единиц снегоуборочной техники, а во дворах работали более полутора тысяч дворников.

Тем временем после порыва труб в центре Харькова и на Салтовке, депутат горсовета Игорь Черняк у себя на странице в соцсети сообщил о новой аварии на пересечении улиц Благодатной и Краснодарской.

"Сегодня ночью жилые дома на Салтовке снова остались без тепла. К 8.00 утра теплоснабжение было восстановлено. Ну как, восстановлено. Батареи еле-еле даже не теплые... Аварийные бригады работают в очень тяжёлых условиях. Вот уже которые сутки в режиме нон-стоп", — написал Игорь Черняк.

Как сообщают в ХОГА, в отдельных районах Харькова есть дефекты на теплотрассах, утечки, но на потребителях это не сказывается: мол, тепло в квартиры идет через резервную линию пока продолжается ремонт. Вторят им и в пресс-службе горсовета: "Все потребители получают тепло в плановом режиме".

Напомним, 24 февраля произошел прорыв на теплосетях в Немышлянском районе. Без тепла осталось 666 объектов жилой и социально-бытовой сферы в двух районах города.

До этого авария на теплосетях в Харькове произошла 22 февраля. Тогда прорыв на улице Шатиловской оставил без тепла дома и школы Киевского и Шевченковского районов.

23 февраля в 7:50 прорыв на улице Шатиловской ликвидировали.
авария, Харьков, теплоснабжение, непогода

Вы сейчас просматриваете новость "Непогода оставила харьковчан без тепла и электричества". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Людмила Грубник

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Азовское море поднялось до "стихийной отметки" и отрезало Арабатскую стрелку от материка

Сегодня, 16:12

Уровень воды на дороге достиг метра, один из автомобилей смыло в озеро Сиваш

Другие страны

Фото: twitter.com/NewsGlobalDaily

В Египте столкнулось два поезда: 10 человек погибли

Сегодня, 16:10

Столкновение произошло между пассажирским и грузовым составами
Загрузка...

Украина

Место аварии. Фото: скриншот

МИД подтвердил гибель украинцев в Польше: появилось видео с места аварии

Сегодня, 10:14

Сейчас решается вопрос транспортировки тел в Украину после установления их личностей, отметил дипломат

Евросоюз

Фото: misanec.ru

Столкновение с рельсовым автобусом в Польше: погибли украинцы

Сегодня, 09:24

Авария произошла минувшим вечером в городе Ополе

Харьков

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Харькове из "заминированного" гипермаркета эвакуировали более тысячи человек

Вчера, 23:45

Принимаются меры для установления лица, сделавшего ложное сообщение о заминировании

Одесса

Зима пришла. Фото: dumskaya.net

На Одесскую область обрушился сильный снегопад

Вчера, 20:58

Без света в регионе остались шесть населенных пунктов, а занятия отменили в 337 школах

Харьков

Фото: Л. Грубник

Авария в Харькове: суд перенесли, а пострадавшие просят пожизненное обеспечение

Вчера, 17:57

Правозащитники зачитали иски

Украина

Фото: Pixabay

В ближайшие дни Украину накроют сильные метели - синоптик

Вчера, 17:55

Мороз не отпустит западные области страны, но метели до них могут не дойти

Евросоюз

Фото: rmf24.pl

Президент Польши попал в аварию

Вчера, 17:08

Лимузин Анджея Дуды врезался в заграждение

Харьков

Фото: Л. Грубник

Суд над Зайцевой и Дроновым в Харькове: прокуратура назвала смягчающие обстоятельства

Вчера, 16:53

Смертельную аварию на Сумской начали рассматривать по существу
Загрузка...