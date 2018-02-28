Непогода оставила харьковчан без тепла и электричества

В последние дни зимы Харьковскую область накрыла непогода — вслед за сильными морозами пришли снегопад и метель. В ночь с 27 на 28 февраля осадки затруднили передвижение на автомагистралях, а сильный ветер обесточил больше десятка населенных пунктов. Сегодня с самого утра коммунальные службы ликвидировали последствия ухудшения погоды.

"Обстановка контролируемая, на дорогах области работает 348 единиц техники. Проезд на дорогах обеспечен, случаев заторов и остановки транспорта за ночь не было, были единичные случаи вытаскивания машин. Ограничений движения по региону нет. Из-за сильного ветра по всей области без электричества остались 13 населенных пунктов Дергачевского, Золочевского и Изюмского районов. В городе обрывов нет", — рассказал замгубернатора Евгений Шахненко.

В Харькове же, по данным пресс-службы мэрии, последствия непогоды убирали 139 единиц снегоуборочной техники, а во дворах работали более полутора тысяч дворников.

Тем временем после порыва труб в центре Харькова и на Салтовке, депутат горсовета Игорь Черняк у себя на странице в соцсети сообщил о новой аварии на пересечении улиц Благодатной и Краснодарской.

"Сегодня ночью жилые дома на Салтовке снова остались без тепла. К 8.00 утра теплоснабжение было восстановлено. Ну как, восстановлено. Батареи еле-еле даже не теплые... Аварийные бригады работают в очень тяжёлых условиях. Вот уже которые сутки в режиме нон-стоп", — написал Игорь Черняк.

Как сообщают в ХОГА, в отдельных районах Харькова есть дефекты на теплотрассах, утечки, но на потребителях это не сказывается: мол, тепло в квартиры идет через резервную линию пока продолжается ремонт. Вторят им и в пресс-службе горсовета: "Все потребители получают тепло в плановом режиме".

Напомним, 24 февраля произошел прорыв на теплосетях в Немышлянском районе. Без тепла осталось 666 объектов жилой и социально-бытовой сферы в двух районах города.



До этого авария на теплосетях в Харькове произошла 22 февраля. Тогда прорыв на улице Шатиловской оставил без тепла дома и школы Киевского и Шевченковского районов.



23 февраля в 7:50 прорыв на улице Шатиловской ликвидировали.



