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Огромные медузы снова "оккупировали" морское побережье в Кирилловке (видео)

5 августа, 12:42

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

На Федотовой косе их никто не убирает

В разгар пляжного сезона курортную Кирилловку в Запорожской области продолжают атаковать медузы. Большое их количество заметили на Федотовой косе. Нашествие этих морских жителей показали на видео.

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Так, на записи видно, что медуз волнами прибило к берегу. Их там настолько много, что зайти в воду, не коснувшись хотя бы одной из них, просто невозможно. Автор видео говорит, что если на других пляжах их частично убирают, то здесь этим никто не занимается.

Также пляж на Федотовой косе сняли с высоты:

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Как мы сообщали ранее, в Азовском море некоторые медузы достигают больших размеров – их купол превышает полметра в диаметре. При этом некоторые виды могут нанести людям серьезные, довольно болезненные ожоги даже после своей гибели.

На популярном украинском курорте Кирилловка начали усиленно бороться с морскими обитателями, которых выбрасывает на берег. Местные жители вытаскивают медуз из воды с помощью рыболовных сетей, как рыбу, а потом вывозят их подальше на тачках.

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медузы Запорожская область кирилловка
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