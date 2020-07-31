Азовское море снова "атакуют" медузы: видео с пляжей

На Азовском море отдыхающие снова заметили нашествие медуз. После недавнего шторма их прибило к побережью.

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Очевидцы опубликовали соответствующие видео в Youtube. Как видно на кадрах, войти в воду, не наткнувшись на медуз, просто невозможно.

Кроме того, этими морскими обитателями усеян берег.

Ранее мы сообщали, что на популярном украинском курорте Кирилловке усиленно борются с морскими обитателями, которых выбрасывает на берег. Местные жители вытаскивают медуз из воды с помощью рыболовных сетей, как рыбу, а потом вывозят их подальше на тачках.

Также напомним, что в Азовском море некоторые медузы достигают больших размеров – их купол может превышать полметра в диаметре. При этом некоторые виды могут нанести людям серьезные, довольно болезненные ожоги даже после своей гибели.

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Кроме того, недавно директор Приазовского национального природного парка Дмитрий Воловик рассказал, почему в Азовском море появилось множество медуз и когда они исчезнут.

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