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Оккупанты разрушили железнодорожный мост в Запорожской области

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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1 марта, 23:16
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Из-за действий агрессора сообщения с югом больше нет
Оккупанты уничтожают все на своем пути/Фото: t.me/starukhofficial, коллаж: "Сегодня"
Оккупанты уничтожают все на своем пути/Фото: t.me/starukhofficial, коллаж: "Сегодня"

Русский оккупанты уничтожили железнодорожный мост в Васильевке. Из-за этого юг Запорожской области оказался отрезан.

Об этом сообщил глава Запорожской областной государственной администрации Александр Старух.

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"Васильевка. Железнодорожного соединения на юг Запорожской области больше нет", — написал глава ОГА.

Александр Старух обнародовал фото разрушенного моста. На них видно, взорван пролет железнодорожного перехода и изуродованы фермы с рельсами. Он совершенно не пригоден к использованию.

Что происходит в Украине 1 марта

  • В Харькове и Киеве ночью слышали звуки взрывов, в ряде городов звучали сирены, но информации об обстрелах не было. Около 5 утра ситуация изменилась – стало известно, что ракета РФ попала в жилой дом в Чернигове. Тем временем президент Украины продолжает общаться с мировыми лидерами о нападении РФ.
  • С начала суток в Украине российские военные провели перегруппировку войск и нанесли ракетно-бомбовые удары с воздуха. Также оккупанты пытались высадить тактические десанты и напасть на объекты гражданской и военной инфраструктуры.
  • В Черниговской области продолжаются оборонительные бои, чтобы не пустить противника в столицу с северо-восточного направления. В пригороде Чернигова были отдельные ДРГ противника, которые при поддержке бронированной техники пытались прорваться в город, но их уничтожили украинские защитники.
  • Россияне нанесли ракетный удар по воинской части в Лощиновке, что под Измаилом Одесской области.
  • Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что враг наступает со всех сторон. В городе возникли проблемы с электроснабжением.
  • В Киеве прогремела серия мощных взрывов.

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