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В Кирилловке детей катали, выставив их из салона на подножку внедорожника (видео)

13 августа, 16:01

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Дети держались за окна

В курортной Кирилловке Запорожской области водитель ехал по грунтовой дороге, выставив трех детей из салона. Они стояли на боковой подножке машины и держались за окна.

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Соответствующее видео опубликовали очевидцы в Instagram.

Двум девочкам и мальчику на вид 8-9 лет. На видео видно, как один ребенок даже поднимает ноги, опершись только на руки. Автомобиль, который проезжал рядом, посигналил водителю.

Видео: Instagram/its_zp

Ранее мы сообщали, что в столичном метро подростки-экстремалы бегали по крышам вагонов и пытались ехать между ними, но им помешали неравнодушные пассажиры.

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Также напомним, в Ровно экстремалы устроили ночные гонки. Шум моторов не стихал в городе две ночи подряд.

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А в Николаеве подростки, искупавшись в фонтане, сушили одежду на Вечном огне. Полицейские быстро установили личности хулиганок.

Кроме того, психологи подчеркивают, что все больше детей ради эффектных фото и видео рискуют здоровьем. По словам специалистов, таким образом молодежь завоевывает себе авторитет среди сверстников.

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дети опасность поездки автомобили Запорожская область кирилловка
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