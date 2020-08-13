В Кирилловке детей катали, выставив их из салона на подножку внедорожника (видео)

В курортной Кирилловке Запорожской области водитель ехал по грунтовой дороге, выставив трех детей из салона. Они стояли на боковой подножке машины и держались за окна.
Соответствующее видео опубликовали очевидцы в Instagram.
Двум девочкам и мальчику на вид 8-9 лет. На видео видно, как один ребенок даже поднимает ноги, опершись только на руки. Автомобиль, который проезжал рядом, посигналил водителю.
Ранее мы сообщали, что в столичном метро подростки-экстремалы бегали по крышам вагонов и пытались ехать между ними, но им помешали неравнодушные пассажиры.
Также напомним, в Ровно экстремалы устроили ночные гонки. Шум моторов не стихал в городе две ночи подряд.
А в Николаеве подростки, искупавшись в фонтане, сушили одежду на Вечном огне. Полицейские быстро установили личности хулиганок.
Кроме того, психологи подчеркивают, что все больше детей ради эффектных фото и видео рискуют здоровьем. По словам специалистов, таким образом молодежь завоевывает себе авторитет среди сверстников.
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