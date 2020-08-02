"Побег из Шоушенка" по-украински: мать рыла туннель к колонии сына возле Запорожья

Женщина успела прорыть 10-метровый подкоп, прежде чем ее остановили копы

Украинские правоохранители предотвратили второй побег преступников за месяц – в июле двое подростков пытались сбежать из СИЗО в Черниговской области, а теперь женщине помешали освободить своего сына из колонии под Запорожьем.

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Как сообщили на Instagram-странице "Это Запорожье", осужденный мог попасть на свободу благодаря подкопу, который пыталась прорыть его мать.

"Женщина из Николаева рыла подкоп, чтоб вытащить из тюрьмы своего сына", – говорится в сообщении.

Она арендовала дом недалеко от колонии в Вольнянском районе Запорожской области и по ночам при помощи инструментов рыла туннель к исправительному учреждению.

Как долго она это делала не указывается, однако известно, что она успела прорыть подземный ход трехметровой глубины и порядка 10 метров в длину.

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В Вольнянском районе находятся две исправительные колонии – №20 и №55. В которой из них отбывает наказание сын задержанной, неизвестно.

Напомним, что ранее в этом году в Алексеевской исправительной колонии №25 Харькова предотвратили бунт осужденных, в связи с чем был введен режим особых условий.

А в прошлом году двое заключенных сбежали из Райковской исправительной колонии в Житомирской области.

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