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Почему бои на Запорожской АЭС за минуту могут обернуться катастрофой — две реальные причины

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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4 марта, 05:19
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Оккупанты напали на крупнейшую атомную электростанцию Европы
Миру грозит новая ядерная катастрофа/Фото: коллаж: "Сегодня"
Миру грозит новая ядерная катастрофа/Фото: коллаж: "Сегодня"

Министр энергетики Герман Галущенко подтвердил ядерную опасностьна Запорожской АЭС и объяснил, в чем суть.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

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Подробности

"Есть попадание в первый блок. Но кроме шести блоков есть хранилище отработанного ядерного топлива. Это около 150 контейнеров. Если эти варвары будут стрелять дальше по станции – попадание в эти контейнеры будет означать ядерную катастрофу. Это может произойти за этот час или минуту", – сказал он. Галущенко.

В свою очередь председатель комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики Олег Бондаренко отметил, что возможность пожара на реакторе существует, а это значит, что реактор может выйти из строя. А значит – есть угроза взрыва, как в случае с Чернобылем, когда деятельность АЭС была контролируемой.

Ситуация на Запорожской АЭС

  • Ночью 4 марта российские оккупанты начали обстреливать крупнейшую атомную электростанцию в Европе – Запорожскую. Там начался пожар.
  • Оккупанты во время обстрелов попали в первый энергоблок АЭС. Украинские спасатели не могли начать ликвидацию огня из-за обстрелов.
  • Кадыровцы ворвались на Запорожскую АЭС. Они будут пытаться заминировать атомную электростанцию и шантажировать всю Европу.
  • На фоне событий президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение.
  • Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что мир стоит на пороге самой масштабной техногенной катастрофы в истории из-за угрозы взрыва на Запорожской атомной электростанции.

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