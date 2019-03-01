Под Запорожьем вандалы разгромили сельское кладбище

В результате нападения было повреждено несколько могил и похищены металлические элементы

Вандалы разгромили кладбище под Запорожьем. Фото: Вместе.

Под Запорожьем вандалы разгромили сельское кладбище //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/90f/48b/5c790f48b366a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/90f/48b/5c790f48b366a.jpg 2019-03-01T13:03:22+02:00 Запорожье В результате нападения было повреждено несколько могил и похищены металлические элементы

Под Запорожьем вандалы разгромили кладбище в селе Ручаевка – злоумышленники повредили семь надгробий, повалили несколько памятников и похитили металлические изделия с могил.

Задержаны ли подозреваемые, пока неизвестно. По факту происшествия проводится проверка, сообщает "Вместе".









Напомним, ранее жертвами вандалов стал памятник основателям Киева на Почтовой площади. Злоумышленники отрезали куски карты Киева, на которой стоят малыши Кий, Щек и Хорив, а также спилили бронзовые кораблики, которые дети держали в руках. Монумент восстановили ко Дню Киева.

Также мы сообщали, что в прошлом году вандалы спилили часть памятника воинам-автомобилистам, который был установлен в 1985 году.

Чтобы восстановить памятник или любой другой объект культурного наследия, жители столицы могут обратиться в контактный центр мэрии по телефону 15-51. После обращения профильные специалисты выяснят, кто именно является балансодержателем территории, где он находятся. Именно он должен заниматься восстановлением.

Как выяснила "Сегодня", неизвестные злоумышленники ограбили основание памятника, которое сделано в виде трех больших волн. С одной из них вандалы ободрали около квадратного метра медной обшивки и теперь в этом месте зияет бетон.

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