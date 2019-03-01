Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,86
30,66
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Запорожья

Под Запорожьем вандалы разгромили сельское кладбище

Сегодня, 13:03

В результате нападения было повреждено несколько могил и похищены металлические элементы

Вандалы разгромили кладбище под Запорожьем. Фото: Вместе
Вандалы разгромили кладбище под Запорожьем. Фото: Вместе.
Под Запорожьем вандалы разгромили сельское кладбище //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/90f/48b/5c790f48b366a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/90f/48b/5c790f48b366a.jpg Запорожье В результате нападения было повреждено несколько могил и похищены металлические элементы

Под Запорожьем вандалы разгромили кладбище в селе Ручаевка – злоумышленники повредили семь надгробий, повалили несколько памятников и похитили металлические изделия с могил.

Задержаны ли подозреваемые, пока неизвестно. По факту происшествия проводится проверка, сообщает "Вместе".

Напомним, ранее жертвами вандалов стал памятник основателям Киева на Почтовой площади.  Злоумышленники отрезали куски карты Киева, на которой стоят малыши Кий, Щек и Хорив, а также спилили бронзовые кораблики, которые дети держали в руках. Монумент восстановили ко Дню Киева.

Также мы сообщали, что в прошлом году вандалы спилили часть памятника воинам-автомобилистам, который был установлен в 1985 году. 

Чтобы восстановить памятник или любой другой объект культурного наследия, жители столицы могут обратиться в контактный центр мэрии по телефону 15-51. После обращения профильные специалисты выяснят, кто именно является балансодержателем территории, где он находятся. Именно он должен заниматься восстановлением.

Как выяснила "Сегодня", неизвестные злоумышленники ограбили основание памятника, которое сделано в виде трех больших волн. С одной из них вандалы ободрали около квадратного метра медной обшивки и теперь в этом месте зияет бетон.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Запорожье, вандалы, вандализм, хулиганы

Вы сейчас просматриваете новость " Под Запорожьем вандалы разгромили сельское кладбище". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Запорожье неизвестные взорвали банкомат

Сегодня, 12:15

Денег подрывники украсть не сумели

В Запорожье вандалы разгромили городской парк

Сегодня, 08:55

Вандалы вырывали скамейки вместе с бетонными основаниями

В Николаеве девочки-подростки поиздевались над водителями (видео)

США определились, кого поддержат на выборах в Украине

Стали известны новые причины развода Ани Лорак

9 ранних признаков сахарного диабета

Каждый имеет право ошибаться: Узелков намекнул на причину развода

В марте украинцев накроет "черная неделя": конфликты, болезни

Вор в законе Гули начал войну в РФ

Китай пал, на очереди РФ. США отправили в нокаут экономику КНР

Угрожающая ситуация в столице – подростки нападают на киевлян

Внук Карбышева потребовал возбудить дело против Comedy Woman
Загрузка...

Что ожидает украинцев в марте: перерасчет пенсий, перевод часов и выборы президента

Вчера, 07:51

В среднем, по заявлениям правительства, пенсии украинцев вырастут на 255 грн

Новое ток-шоу вместо песенного конкурса: чем закончился скандал с Нацотбором на Евровидение

Вчера, 07:13

После череды скандалов в НОТУ заявили, что на песенный конкурс в Израиль Украина не поедет

Главное – участие: зачем на выборы идут заведомо непроходные

27 февраля, 07:51

Президентские выборы 2019 года побили рекорд по количеству кандидатов

Доллар ушел в пике: чего ждать от курса весной

27 февраля, 07:18

На снижение цены на валюту влияют посевная и выборы президента

Ты уничтожаешь Гарри: Маркл вызвала страшный гнев Елизаветы II

Как первая буква в имени влияет на характер и судьбу человека

Что мужчинам нельзя знать о женщинах