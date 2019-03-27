Под Запорожьем задержали браконьера с крупным уловом

На браконьера составили админпротокол, а суд решит, какой штраф заплатит мужчина

Под Запорожьем задержали браконьера с крупным уловом.

Под Запорожьем задержали браконьера с крупным уловом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b72/c2c/5c9b72c2c6c14.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b72/c2c/5c9b72c2c6c14.png 2019-03-27T15:00:50+02:00 Запорожье На браконьера составили админпротокол, а суд решит, какой штраф заплатит мужчина

В Запорожской области на реке Кушугум инспекторы рыбоохранного патруля обнаружили мужчину с 47 килограммами рыбы и запрещенными орудиями лова.

Как сообщили в пресс-службе Управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Запорожской области, в резиновой лодке, которую использовал браконьер, обнаружили 127 экземпляров серебристого карася общим весом 47 килограммов.

Причиненный природе ущерб составил 2 159 гривен. Инспекторы составили админпротокол и теперь нарушителю, в зависимости от решения суда, грозит штраф от 340 до 680 гривен с возможной конфискацией орудий лова, плавсредства и незаконно добытых водных биоресурсов. Также мужчине придется возместить нанесенный природе ущерб.

Напомним, ранее в Азовском море пограничники обнаружили браконьеров, у которых изъяли запрещенные орудия лова, а также спасли осетра, занесенного в Красную книгу. После осмотра нескольких рыбацких лодок было составлено 10 административных протоколов за нарушение правил пограничного режима, а также четыре админпротокола по статье о нарушении правил рыболовства и ловлю осетра.

А перед этим водная полиция Киевской области задержала на браконьерстве 40-летнего мужчину, который ранее был начальником районной рыбинспекции. С помощью сеток он выловил в Днепре более 150 килограммов рыбы.

Также в Киевской области на месте преступления задержали браконьеров, причем один из них пытался сопротивляться. Тем не менее, мужчины были задержаны, у них изъяли автомобиль, резиновую лодку, рыбацкие сети и 80 кг рыбы.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Под Запорожьем задержали браконьера с крупным уловом". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.