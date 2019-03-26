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В Запорожье суд вынес приговор 13-летнему парню, грабившему детей

Сегодня, 15:19

Малолетний грабитель проведет два года в спецшколе

Фото: Pixabay
В Запорожье суд вынес приговор 13-летнему парню, грабившему детей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/584/106/5c7584106b300.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/584/106/5c7584106b300.jpg Запорожье Малолетний грабитель проведет два года в спецшколе

В Запорожье Хортицкий районный суд вынес приговор подростку, который грабил восьми малолетних детей. Подсудимого признали виновным в грабеже, мошенничестве, вымогательстве и краже.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, по решению судьи 13-летний грабитель ближайших два года проведет в специальном учебно-воспитательном учреждении.

В прокуратуре отметили, что подросток на протяжении прошлого года занимался грабежами, каждый раз выбирая новую схему: используя угрозы, обман и физическую силу он отбирал у детей гаджеты и другое ценное имущество.

Напомним, ранее мы писали о том, как в Киеве группа молодых людей избила 14-летнего подростка на остановке у станции метро "Нивки", Как выяснилось, двое парней 16-20 лет решили показать свою "крутость" перед своими девушками и набросились на парня, который дожидался маршрутку.

Также стоит напомнить и о трагедии в Харьковской области, где трое молодых людей в возрасте от 15 до 18 лет и их 22-летняя сообщница ради наживы жестоко убили солдата

В полиции рассказали об обстоятельствах этого страшного преступления. В частности, выяснилось, что девушка обвинила военного в изнасиловании и предложила своим знакомым убить солдата, рассказав о том, что у него есть банковская карта, на которой лежит крупная сумма денег.

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Тег кража, мошенничество, ребенок, Запорожье, приговор, подросток, грабеж, вымогательство

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