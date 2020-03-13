Подозрение на коронавирус в Запорожье: что показали тесты

В Запорожье медики проверили на наличие коронавируса женщину, которую недавно госпитализировали прямо с вокзала. Об этом рассказал заместитель директора Запорожского лабораторного центра Александр Мащак, сообщает "Вся власть".

Итак, по словам медиков, коронавирус у пациентки не обнаружили. Также он отметил, что сейчас исследуется еще одно подозрение.

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Напомним, 9 марта с железнодорожного вокзала "Запорожье-1" в областную инфекционную больницу в тяжелом состоянии госпитализировали женщину. У нее были симптомы ОРВИ. Больная ехала из Киева, куда она прилетела из Италии. По ее словам, с зараженными коронавирусом она не контактировала. Для начала у пациентки взяли анализы на наличие гриппа, но его у ее не обнаружили.

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Отметим, что на данный момент в Украине подтвердили три случая заражения коронавирусом. Два из них были зафиксированы в Черновицкой области, еще один – в Житомирской.

Добавим, что состояние инфицированной в Радомышле женщины сегодня ухудшилось, но врачи отреагировали оперативно.

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