Подробности смертельного пожара на Запорожье: мать с детьми поднялась в квартиру выше

В городе Токмак Запорожской области спасатели продолжают ликвидировать последствия пожара, который произошел вечером 2 января по улице Владимировская.

В то же время в пресс-службе ГСЧС в Запорожской области рассказали подробности ЧП. Сообщение о пожаре в четырехэтажном жилом доме поступило в 17:13. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что в квартире на третьем этаже горят мебель и домашние вещи на общей площади 20 кв.м.

"Бойцы ГСЧС из-за сильного задымления работали в аппаратах на сжатом воздухе, вынесли из задымленной квартиры на четвертом этаже двух детей и женщину и передали работникам скорой медицинской помощи. К сожалению, спасти мальчиков в возрасте 1,5 и 4 года не удалось даже врачам. Их 27-летняя мать находится в реанимационном отделении центральной районной больницы. Состояние пострадавшей крайне тяжелое", – рассказали спасатели.

В 17:25 пожарные локализовали возгорание, а в 17:30 – ликвидировали и провели разбор и проливку горючих конструкций для предотвращения повторного возгорания.

Выяснилось, что на момент возгорания в квартире находилась мать с детьми. Когда женщина увидела огонь, то взяла детей и поднялась в квартиру этажом выше.

Наиболее вероятной причиной пожара, отмечают спасатели, стало неосторожное обращение с огнем. По факту ЧП ведется расследование.

Как сообщал сайт "Сегодня", в первый день нового года в Украине произошло рекордное число пожаров. По данным ГСЧС, за первые сутки 2020 года в стране зафиксировано 138 таких ЧП. 5 человек из 15 погибли из-за неосторожности при курении, остальные – из-за неисправности систем печного отопления и неосторожного обращения с огнем.

Также сообщалось, что ранее в Киеве из-за елочной гирлянды едва не сгорела квартира на ул. Срибнокильской.

В свою очередь житель Черкасс спас из огня пятилетних близнецов – подробности смотрите в сюжете новостей "Сегодня".

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