В одной из самых туристических стран мира объявили эпидемию

Почти 30 тысяч человек уже заболели лихорадкой Денге в Таиланде – несколько десятков человек из них скончались

Фото: Pixabay

В Таиланде – одном из самых популярных туристических государств и в которое украинцам с недавних пор не нужны визы – объявили эпидемии геморрагической лихорадки Денге.

По данным местного Департамента по контролю за заболевания, с начала этого года в королевстве только по официальным данным зафиксировали 28 785 случаев инфицирования, из которых 43 закончились летальным исходом.

Заместителя гендиректора ведомства, доктор Причи Премпри назвал этот показатель больше средних за пять лет и отметил, что из-за схожего климата в соседних с Таиландом странах ситуация аналогичная.

Эпидемию он объясняет неспособностью контролировать процесс размножения комаров – переносчиками инфекции.

Сильнее всего Денге распространялась в пяти провинциях Таилнада: Трат, Убон Ратчатхани, Чантабури, Сакаео и Мукдахан.

Денге — это вирусная инфекция, передаваемая комарами. Инфекция вызывает гриппоподобное заболевание и иногда приводит к развитию потенциально летального осложнения, называемого тяжелой Денге.

Напомним, что в прошлом месяце в Таиланде короновали нового монарха Раму Х, известного в миру как Маха Вачиралонгкорн.

Мы также писали, что ранее в этом году группа туристов чуть не утонула в одной из рек Таиланда из-за игривого слона.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В одной из самых туристических стран мира объявили эпидемию". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"