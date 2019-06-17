В одной из самых туристических стран мира объявили эпидемию
Почти 30 тысяч человек уже заболели лихорадкой Денге в Таиланде – несколько десятков человек из них скончались
В Таиланде – одном из самых популярных туристических государств и в которое украинцам с недавних пор не нужны визы – объявили эпидемии геморрагической лихорадки Денге.
По данным местного Департамента по контролю за заболевания, с начала этого года в королевстве только по официальным данным зафиксировали 28 785 случаев инфицирования, из которых 43 закончились летальным исходом.
Заместителя гендиректора ведомства, доктор Причи Премпри назвал этот показатель больше средних за пять лет и отметил, что из-за схожего климата в соседних с Таиландом странах ситуация аналогичная.
Эпидемию он объясняет неспособностью контролировать процесс размножения комаров – переносчиками инфекции.
Сильнее всего Денге распространялась в пяти провинциях Таилнада: Трат, Убон Ратчатхани, Чантабури, Сакаео и Мукдахан.
Денге — это вирусная инфекция, передаваемая комарами. Инфекция вызывает гриппоподобное заболевание и иногда приводит к развитию потенциально летального осложнения, называемого тяжелой Денге.
Напомним, что в прошлом месяце в Таиланде короновали нового монарха Раму Х, известного в миру как Маха Вачиралонгкорн.
Мы также писали, что ранее в этом году группа туристов чуть не утонула в одной из рек Таиланда из-за игривого слона.
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