Похитили и закопали в погребе. В Запорожской области нашли мертвым мальчика

В Запорожской области нашли мертвым 11-летнего Максима Самофалова, который исчез еще 29 августа 2021 года. Его тело обнаружили закопанным в погребе на территории частного дома.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Запорожской области.
Труп нашли в Акимовской ОТГ, его уже направили на экспертизу.
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Полицейские уже нашли двоих подозреваемых – это ранее судимые 46-летний и 26-летний мужчины. Еще в конце августа 2021 года мужчины похитили ребенка, две недели держали в подвале, после чего убили. Тело Максима мужчины закопали прямо в погребе.
Следователи открыли уголовные производства за умышленное убийство и похищение ребенка. Сейчас они разыскивают вероятных убийц.
Как могут наказать преступников?
Уголовные производства начали по ч. 2, ч. 3, ч. 12 ст. 115 и ч. 3 ст. 146 УК Украины.
- В Криминальном кодексе Украины говорится, что за похищение ребенка организованной группой лиц с тяжелыми последствиями (ч. 3 ст. 146 УКУ) грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
- За умышленное убийство ребенка, который был у группы преступников в заложниках, подозреваемые могут получить от 10 до 15 лет тюрьмы или же пожизненное с конфискацией имущества.
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