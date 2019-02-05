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После аварии на водопроводе в Бердянске проверят все коллекторы Запорожья

Сегодня, 17:27

Мэр Запорожья распорядился провести внеочередную проверку коллекторов города

В Запорожье проверят состояние канализационных коллекторов
В Запорожье проверят состояние канализационных коллекторов. Фото: пресс-служба мэрии Запорожья
После аварии на водопроводе в Бердянске проверят все коллекторы Запорожья //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/9aa/400/5c59aa4003e3c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/9aa/400/5c59aa4003e3c.jpg Запорожье Мэр Запорожья распорядился провести внеочередную проверку коллекторов города

Мэр Запорожья Владимир Буряк после масштабной аварии в Бердянске поручил коммунальщикам проверить все канализационные коллекторы города. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.

Состояние запорожских коллекторов обсуждалось на совещании в мэрии города. Было принято решение провести внеочередную проверку канализационной системы города, чтобы предотвратить коммунальную аварию, которая произошла в Бердянске.

Как известно, 27 января в Бердянске произошел обвал канализационного коллектора. В результате аварии в городе частично отключено водоснабжение. Люди получают воду из подвозимых цистерн.

Напомним, ранее в Запорожской области случился коммунальный коллапс – часть Бердянска несколько суток оставалась без водоснабжения из-за аварии на канализационном коллекторе. Горожанам подвозили воду в цистернах, часть школ и детских садов не работала.

После обрушения коллектора просела часть плит Западного проспекта Бердянска.  На место аварии отправили все аварийные службы города. Специалисты откачивали стоки в центре города и на некоторых отдельных улицах.

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Тег Запорожье, Бердянск, канализация, коллектор

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