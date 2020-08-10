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Поссорился с женщиной: в полиции рассказали подробности стрельбы в Запорожье (фото)

10 августа, 14:31

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии

В Запорожье по факту стрельбы, в результате которой пострадал мужчина, правоохранители открыли два уголовных производства. Как сообщила пресс-служба Нацполиции, инцидент произошел из-за конфликта.

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Правоохранители выяснили, что 9 августа около 20:40 на улице Добробутной мужчина и женщина поссорились из-за парковки. В ходе разговора женщина брызнула мужчине в глаза из газового баллончика, а тот ее толкнул. Затем она позвонила 27-летнему сыну и позвала его на помощь.

Парень, который пришел, схватил нож и начал резать скаты на микроавтобусе обидчика матери. В ответ на это владелец авто достал травматический пистолет и сделал сначала предупреждающий выстрел в воздух, а затем еще несколько в сторону молодого человека. После этого парень ударил стрелка по голове, отобрал пистолет и выстрелил, попав в бедро и предплечье.

39-летнего пострадавшего доставили в больницу. Сейчас его состояние остается стабильно тяжелым.

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Полицейские задержали 27-летнего мужчину на месте преступления. Следователи начали уголовные производства по статьях "Умышленное тяжкое телесное повреждение" и "Хулиганство". Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Запорожье произошла стрельба, где пострадал 26-летний парень. Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали парня в тяжелом состоянии.

А в январе в одном из крупных супермаркетов Запорожья охранник открыл огонь. Позже оказалось, что он стрелял из пневморужья по воробьям.

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Запорожье стрельба конфликт пострадавший
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