Расстрел "Сармата": в соцсетях появились фото возможных убийц

Сегодня, 18:25

В соцсетях заявили о задержании подозреваемых в убийстве

Фото: Facebook
Фото: Facebook

В социальных сетях появились сообщения о задержании возможных убийц ветерана АТО, которого расстреляли в Бердянске Виталия Олешко (позывной "Сармат"). Об этом сообщил советник главы управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк в своем Facebook. 

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Также в соцсетях опубликовали и фото задержанных с просьбой о помощи в опознании.

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Напомним, по факту расстрела ветерана полиция открыла уголовное производства по статье "Умышленное убийство".

Кроме того, по приказу первого заместителя главы Нацполиции Вячеслава Аброськина на территории Запорожской и Донецкой областей был введен в действие оперативный план "Сирена": правоохранители предпринимают меры для установления и задержания причастных к совершению преступления.

В свою очередь, заместитель директора департамента коммуникации Нацполиции Николай Гулевич сообщил, что следователи будут отрабатывать все версии совершения преступления, в том числе убийство на почве общественной деятельности погибшего.

Тем временем, в патрульной полиции Бердянска сообщили, что копы обнаружили автомобиль, на котором скрылся возможный убийца ветерана: был обнаружен автомобиль "Таврия" бордового цвета, который был припаркован в нескольких кварталах от места убийства – ни водителя, ни пассажиров в салоне не было.
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Источник:

"Сегодня"

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