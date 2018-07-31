Убийство ветерана АТО в Бердянске: появились новые подробности

Сегодня, 17:54

Виталия Олешко расстреляли во дворе принадлежавшей ему гостиницы

Убийство ветерана АТО в Бердянске: появились новые подробности

После убийства ветерана АТО Виталия Олешко с позывным "Сармат", которое произошло сегодня в Бердянске, друзья бойца стреляли в преступников, но остановить их не смогли. Об этом сообщает местное издание "Город".

Мужчины открыли ответный из травматического оружия. Как отмечает издание, если бы оно было боевым, то убийцы не ушли бы. 

Напомним, по факту расстрела ветерана полиция открыла уголовное производства по статье "Умышленное убийство".

Кроме того, по приказу первого заместителя главы Нацполиции Вячеслава Аброськина на территории Запорожской и Донецкой областей был введен в действие оперативный план "Сирена": правоохранители предпринимают меры для установления и задержания причастных к совершению преступления.

В свою очередь, заместитель директора департамента коммуникации Нацполиции Николай Гулевич сообщил, что следователи будут отрабатывать все версии совершения преступления, в том числе убийство на почве общественной деятельности погибшего.

Тем временем, в патрульной полиции Бердянска сообщили, что копы обнаружили автомобиль, на котором скрылся возможный убийца ветерана: был обнаружен автомобиль "Таврия" бордового цвета, который был припаркован в нескольких кварталах от места убийства – ни водителя, ни пассажиров в салоне не было.

А в Харьковской области на территории воинской части в Лозовой было обнаружено тело 23-летнего солдата с перерезанным горлом.
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