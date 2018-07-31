Убийство ветерана АТО в Бердянске: в полиции сделали заявление

Сегодня, 14:39

В Запорожской и Донецкой областях объявлен оперативный план "Сирена"

Скриншот
Скриншот

После убийства в Бердянске ветерана боев на Донбассе с позывным "Сармат" полиция ввела в действие оперативный план "Сирена" на территории Запорожской и Донецкой областей. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

"Неизвестный выстрелил в 43-летнего местного жителя, после чего скрылся с места происшествия. От полученных телесных повреждений потерпевший умер. По предварительной информации, погибший был общественным активистом и участником антитеррористической операции на востоке Украины", – говорится в сообщении.

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Кроме того, по приказу первого заместителя главы Нацполиции Вячеслава Аброськина, на территории Запорожской и Донецкой областей был введен оперативный план "Сирена".

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа во главе с руководством областной полиции. Правоохранители осуществляют мероприятия для установления и задержания причастных к совершению преступления", – заверили копы.

Отдельно в пресс-службе заверили, что расследование убийства находится на контроле руководства Национальной полиции. 

Ранее в Харьковской области на территории воинской части в Лозовой было обнаружено тело 23-летнего солдата с перерезанным горлом. Полиция открыла уголовное производство по статье "убийство".

Напомним, мы писали о задержании подозреваемого в убийстве 16-летней девушки, тело которой нашли в лесополосе на улице Вышгородской. На записи с допросом подозреваемого признался, что задушил девушку за отказ заниматься с ним сексом.

Также мы писали о дерзком разбойном нападении на рынке в Киеве: неизвестных в масках ворвались в помещение администрации рынка, произвели несколько выстрелов и скрылись на автомобиле. В результате нападения одна женщина получила огнестрельные ранения ног.
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Источник:

"Сегодня"

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