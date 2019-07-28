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Разбой под Мелитополем: шестеро автоматчиков захватили полмиллиона гривен, золото и машину

28 июля, 11:32

В Запорожской области полиция объявила план "Перехват"

Иллюстрация. Фото: Голос Запорожья
Иллюстрация. Фото: Голос Запорожья.

В Запорожской области, в селе Долинское Мелитопольского района, шесть человек, вооруженных автоматами, совершили разбойное нападение: они ворвались в частный дом, и, угрожая расстрелом, завладели крупной суммой, украшениями и угнали дорогой внедорожник.

Добычей преступников стало более полумиллиона гривен, драгоценности и золотые украшения, а также внедорожник марки Audi Q7, стоимостью более миллиона гривен, сообщает "Голос Запорожья".

Нападение на дом местных фермеров произошло около 22 часов, когда неизвестные ворвались в помещение и, угрожая расстрелом хозяевам, завладели ценностями, которые сумели найти.

На территории Запорожской области был объявлен план "Перехват", а полицейские выясняют личности нападавших. Копы предупредили местных жителей о том, что подозреваемые вооружены и опасны.

Ранее сообщалось, что в Одессе двое мужчин под видом полицейских ворвались в арендованную туристами-иностранцами квартиру и ограбили их. Чтобы попасть в жилище, преступники представились правоохранителями. Иностранные гости, услышав о необходимости проверки документов, сразу открыли им двери. Разбойники ворвались в квартиру и, угрожая пистолетом, ограбили туристов. После этого "гости" скрылись.

Напомним, не так давно под Киевом поймали банду, которая в форме сотрудников СБУ нападала на дорогие машины.

Также мы писали, что в Черновцах в дом ко двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников, которые избили 78-летнего хозяина, и начали вымогать у них деньги.


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Тег разбой, ограбление, нападение, Мелитополь, Запорожская область

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