Шторм на Азовском побережье: с острова Бирючий эвакуировали еще пять человек

Непогода продолжает бушевать на Азовском побережье – из-за шторма спасатели эвакуировали еще пять человек с острова Бирючий. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Запорожской области.

"Благодаря оперативным и слаженным действиям и своевременно принятым мерам спасатели доставили на сушу еще 5 человек. Медицинская помощь эвакуированным не понадобилась", – говорится в сообщении.

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Кроме того, из-за непогоды на острове оборвало линии электропередач. В 10:30 питание было восстановлено. Также спасатели вытащили из песка трактор Т-150, который застрял при возвращении с острова на материк.

Ранее мы писали об эвакуации 11 жителей заповедного острова Бирючий, который из-за сильного шторма на Азовском море оказался отрезанным от суши.

Напомним, в Одессе мощный ветер повалил деревья и повредил электросети. Волны Черного моря достигали нескольких метров.

Мы уже сообщали, что из-за непогоды в Украине 21 ноября пострадали южные регионы – ветер валил конструкции, а пляжи практически уходили под воду. Новости "Сегодня" показали фото и видео последствий.

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