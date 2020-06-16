Сильный град и реки на улицах: в Запорожской области "утонул" город (фото)

Несмотря на сильную жару, Украину продолжают заливать дожди. Не обошла непогода и Запорожскую область – тут ливни затопили целый город, сообщает 061.ua.

Сильные дожди с градом в Токмаке прошли вечером 15-го. Ливень был настолько мощным, что городская канализация не справилась с большим объемом воды.

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Из-за непогоды город практически превратился в реку – вода затопила улицы, подвалы многоэтажек и огороды. Лужи были настолько глубокими, что автомобили глохли на дорогах.

Кроме того, у многоэтажки на ул. Призаводской вода сдвинула бетонные блоки, которые удерживали земляной вал.

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Напомним, недавно непогода обрушилась на Днепр: там пошел сильный дождь и разразилась гроза. За несколько минут улицы превратились в реки.

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А на Буковине из-за сильного ливнявПутильском районе жилые дома оказались подтопленными, на дорогах образовались целые "реки", а в одном поселке вода смыла асфальт.

Кроме того, смотрите, как аномальная погода повлияла на урожай в Украине:

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