ДТП в центре Запорожья: пострадал пешеход, опубликованы фото

В аварии сошлись легковушка и микроавтобус, который от удара вылетел на тротуар

В центре Запорожья 19 сентября на перекрестке улицы Лермонтова и Патриотической столкнулись легковушка и микроавтобус, который после удара вылетел на тротуар и врезался в здание.

По словам очевидцев, в аварии пострадал случайный пешеход, передает zanoza-news. Также свидетели ДТП рассказали о том, что микроавтобус ехал на красный свет. В полиции инцидент пока не прокомментировали, о состоянии пострадавшего также не сообщается.







Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП на украинских дорогах погибли 1237 человек, пострадали – 12,8 тыс. За это время произошло более 68 тысяч аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тысяч ДТП.

В целом, за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.

В свою очередь, заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что в Украине за полгода было зафиксировано более 26 тысяч нарушений ПДД. По его словам, полиция вводит в действие план неотложных комплексных мер по усилению безопасности дорожного движения.