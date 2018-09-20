Погоня в Ровенской области: пьяный водитель снес электроопору

Сегодня, 07:30

В крови оказалось 1,59 промилле алкоголя


Фото: патрульная полиция

Фото: патрульная полиция

Фото: патрульная полиция

В Ровенской области, на трассе Киев – Чоп патрульные остановили легковой автомобиль Geely, водитель которого нарушал правила дорожного движения. Кроме этого, лихач был в состоянии алкогольного опьянения.

"34-летний водитель пытался избежать ответственности и начал убегать с места происшествия на собственном автомобиле, не справился с управлением и совершил наезд на электроопору. После этого он пытался сбежать с места аварии на своих "двоих", – сообщают в патрульной полиции.

На месте происшествия водителю предложили пройти медицинское освидетельствование с помощью "драгера". В крови оказалось 1,59 промилле алкоголя. Фигурант с таким результатом был не согласен, и пожелал пройти такой осмотр в медицинском учреждении. Вывод – 1,19 промилле.

На водителя составили два протокола: за невыполнение требования об остановке и управление в состоянии алкогольного опьянения, также патрульные вынесли постановление за нарушение правил пользования предупредительными сигналами.

Напомним, недавно в Ровно арестовали мажора Андрея  Бузинарского, который совершил  ДТП в пьяном виде и угрожал журналистке местного телеканала.

Ранее сообщалось, что  на  трассе Киев – Чоп, примерно в 20 км от Ровно, пьяный священник совершил ДТП с участием четырех авто. Авария произошла в день памяти великомученика Дмитрия, когда отец Димитрий – житель села Дмитровка – праздновал именины и возвращался с трапезы.

Кроме этого,  мы писали, что начала 2018 года в Украине произошло 68 776 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 1237 человек.  А вот общий рост количества ДТП полиция  объясняет снижением дисциплины на дорогах.
авария, ДТП, водитель, ровно

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Источник:

"Сегодня"

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