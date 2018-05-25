Смертельное ДТП на запорожском курорте: погиб водитель мопеда

Сегодня, 12:39

Мужчина врезался в столб и погиб на месте происшествия

Фото: пресс-служба Нацполиции Запорожской области
Фото: пресс-служба Нацполиции Запорожской области

В Бердянском районе Запорожской области вечером 23 мая мужчина за рулем мопеда врезался в электроопору и от полученных ранений погиб на месте. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Запорожской области.

"23 мая около 19:45 в селе Старопетровка Бердянского района местный житель 1993 года рождения, управляя мопедом MX200F, не справился с управлением и совершил столкновение с бетонной электроопорой", – говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель погиб на месте происшествия. По факту происшествия ведется следствие, открыто уголовное производство.

Напомним, 24 мая в Киеве на Кольцевой дороге автомобиль Geely врезался в столб. Водителя госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Несмотря на почти 12% рост ДТП в 2016 году, или на 16 тысяч случаев в год, количество тяжелых происшествий упало на 20% — погибло на 816 человек меньше, чем в 2015 году.

Также в феврале сообщалось, что в 2017 году пьяные водители устроили почти шесть тысяч ДТП в Украине. Из-за преступного поведения владельцев авто погибло более ста человек.
ДТП, Бердянск, мопед, запорожская область

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"Сегодня"

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