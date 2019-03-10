Смертельное ДТП в Запорожской области: погибли три человека

В результате ДТП машина слетела в кювет и перевернулась

В Запорожской области произошло смертельное ДТП. Фото: ГСЧС

Смертельное ДТП в Запорожской области: погибли три человека //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/4e8/5a2/5c84e85a28f93.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/4e8/5a2/5c84e85a28f93.png 2019-03-10T12:59:20+02:00 Запорожье В результате ДТП машина слетела в кювет и перевернулась

В Запорожской области, возле села Казачье в Вольнянском районе, произошло смертельное ДТП – автомобиль Renault Koleos съехал с дороги на дамбе в кювет и перевернулся. На месте аварии погибли водитель машины и две его пассажирки.

Как сообщили в областном управлении ГСЧС, авария произошла около 11 часов 9 марта. Личности погибших устанавливаются.











Прибывшие на место происшествия спасатели с помощью специального оборудования деблокировали тела погибших из покореженного автомобиля. По факту происшествия ведется расследование.

Напомним, ранее в Киеве произошло смертельное ДТП - в лобовом столкновении сошлись ZAZ Vido и карета скорой помощи. В результате ДТП погибли все три человека, находившихся в легковушке – водитель-мужчина и две женщины. Кроме того, в аварии пострадали врач, фельдшер и пациент "скорой" – они были госпитализированы.

Также, в Одессе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли двое мужчин. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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