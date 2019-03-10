Смертельное ДТП в Запорожской области: погибли три человека
В результате ДТП машина слетела в кювет и перевернулась
В Запорожской области, возле села Казачье в Вольнянском районе, произошло смертельное ДТП – автомобиль Renault Koleos съехал с дороги на дамбе в кювет и перевернулся. На месте аварии погибли водитель машины и две его пассажирки.
Как сообщили в областном управлении ГСЧС, авария произошла около 11 часов 9 марта. Личности погибших устанавливаются.
Прибывшие на место происшествия спасатели с помощью специального оборудования деблокировали тела погибших из покореженного автомобиля. По факту происшествия ведется расследование.
Напомним, ранее в Киеве произошло смертельное ДТП - в лобовом столкновении сошлись ZAZ Vido и карета скорой помощи. В результате ДТП погибли все три человека, находившихся в легковушке – водитель-мужчина и две женщины. Кроме того, в аварии пострадали врач, фельдшер и пациент "скорой" – они были госпитализированы.
Также, в Одессе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли двое мужчин. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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