Собирали дань с бизнесменов: на украинском курорте "работали" рэкетиры

Вымогатели собирали деньги с продавцов на пляжах

В курортной Кирилловке, где отдыхающие жаловались на состояние пляжей, разоблачили группу злоумышленников, которые пытались собирать "дань" за право торговать в прибрежной зоне.

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Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.

"В Кирилловское отделение полиции один за другим обратились трое граждан, которые сообщили, что у баз отдыха на улице Коса Федотова, группа людей требуют у местных предпринимателей платить деньги за беспрепятственное ведение торговли, а в случае отказа – угрожают физической расправой", – заявили копы.

По вызову прибыли сотрудники уголовной полиции и бойцы батальона особого назначения, и вскоре обнаружили одного из мужчин, похожего по приметам, в одном из развлекательных заведений.

Мужчину задержали. Он оказался жителем Запорожья 1992 года рождения. Копы провели ряд оперативных мероприятий и установили подельников задержанного. Сейчас продолжается их розыск.

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Были открыты три уголовных производства по статье "вымогательство", которая грозит лишением свободы на срок до семи лет.

Ранее мы сообщали, что во Львовской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали рэкетиров, которых координировал вор в законе.

Также напомним, что в Киеве рэкетиры вымогали у бизнесмена 20 тысяч долларов "долга". Финансисту угрожали убийством.

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