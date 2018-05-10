Спасатели активно чистят дно Азовского моря: опубликовано видео

Сегодня, 18:11

Со дна Азовского моря поднимают якоря, сети и обломки лодок

Фото: пресс-служба ГСЧС
Фото: пресс-служба ГСЧС

В Запорожской области спасатели готовят пляжи Азовского моря к курортному сезону. Как сообщает пресс-служба ГСЧС, водолазы аварийно-спасательного отряда спецназначения работают в Кирилловке, Приазовском районе, Бердянске и Приморске.

С конца апреля по 10 мая работники ГСЧС очистили 240 тысяч квадратных метров дна возле пляжей. В основном, из воды доставали навесы от солнца, раздевалки, якоря, рыболовные сети, деревянные лодки, арматуру и другие металлические конструкции.

В работах были задействованы 20 человек личного состава и шесть единиц техники.

Напомним, ранее мы писали о том, в какие страны лучше отправиться этим летом, читайте в материале сайта "Сегодня": Летний отпуск: как спланировать отдых, куда поехать и не переплатить.

Также недавно, мы рассказывали о том, как правильно путешествовать с животными и какие нюансы необходимо учитывать. 
азовское море, курорт, запорожская область, ГСЧС

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"Сегодня"

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