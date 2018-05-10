Спасатели активно чистят дно Азовского моря: опубликовано видео

В Запорожской области спасатели готовят пляжи Азовского моря к курортному сезону. Как сообщает пресс-служба ГСЧС, водолазы аварийно-спасательного отряда спецназначения работают в Кирилловке, Приазовском районе, Бердянске и Приморске.

С конца апреля по 10 мая работники ГСЧС очистили 240 тысяч квадратных метров дна возле пляжей. В основном, из воды доставали навесы от солнца, раздевалки, якоря, рыболовные сети, деревянные лодки, арматуру и другие металлические конструкции.

В работах были задействованы 20 человек личного состава и шесть единиц техники.

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