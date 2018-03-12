С питомцем за границу: все, что нужно знать о перевозке животных

Для того чтобы отправиться за границу с питомцем, нужно подготовиться заранее и оформить все документы

Очень часто владельцы животных сталкиваются с тем, что, вынуждены ехать за границу, а своего питомца попросту не на кого оставить; может планироваться длительная поездка, а бросать любимца на несколько месяцев в специальных отелях или же поручать друзьям приглядывать за ним неохота. Причин для того, чтобы взять с собой животное за границу может быть масса: начиная от переезда на постоянное место жительства и заканчивая банальным нежеланием расставаться с питомцем. Но существует целый ряд требований и документов, которые необходимы для того, чтобы отправится в путешествие со своим любимцем.

Так, недавно в столичном аэропорту "Жуляны" пассажирку рейса Киев-Минск не пустили на борт самолета с котом, и девушка просто оставила питомца в терминале. К счастью, ситуация разрешилась благополучно и нового хозяина для кота быстро нашли. Сайт "Сегодня" решил разобраться, что же нужно знать при путешествиях с животными, какие документы для этого стоит оформить, и какому виду транспорта лучше отдать предпочтение.

Для того, чтобы отправиться заграницу с питомцем, нужно подготовиться заранее. Вам потребуется:

международный ветеринарный паспорт;

в паспорте должны быть отметки о всех необходимых прививках, а также информация об обработке от паразитов. К слову, все прививки нужно сделать не меньше, чем за 30 дней, и не больше, чем за 12 месяцев до отъезда;

также в паспорте обязательно должна быть отметка о чипировании животного;

за три дня до отъезда на основании ветеринарного паспорта владелец животного должен получить в Госветклинике ветеринарное свидетельство №1. Выдается свидетельство на то количество дней, на которое у вас запланирована поездка, а после возвращения его стоит хранить еще месяц;

перевозка животного в самолете или на поезде потребует наличие оплаченной багажной квитанции.

Андрей Николаев, тревел-эксперт в TravelHub, рассказал сайту "Сегодня", что обязательно нужно учесть при выезде заграницу с животным.

"Для некоммерческого путешествия (продажа и покупка – это другое) нужно: Полностью и правильно оформленный паспорт международного образца.

Чип идентификации.

Прививка от бешенства (раз в год), с оформлением в паспорте и с вклейкой неповторимого номера серии препарата (вклеивается ярлычок). Госклиника ставит гербовую печать.

Титры антител. В тесте на титры важно соблюсти сроки. Анализ должен быть положителен. Единственная клиника в Украине находится на улице Волынской в Киеве. Выезжать можно не ранее чем через 2 месяца после результатов анализа. Исследование делают месяц. Т.е. +/- 3 месяца спустя забора анализов.

В ветеринарной клинике на основании всех выше перечисленных документов выписывают ветеринарное свидетельство №1. Каждый раз перед каждым путешествие ее выписывает ветеринар, при этом указывая, куда вы едете.

Все это дублируется в паспорте.

Путешественники имеют право следовать через тот пункт, где организован пункт ветконтроля. Это важно! Ветеринар на украинской стороне, забирает форму №1 (действует в течении 5 дней), выданную на украинском языке, и выписывает карту здоровья на иностранном языке, утвержденную регламентом ЕС 576/2013 (это документ для стран Европейского союза)

Важно не делать фальшивые документы. Это все фиксируется в базах данных", – рассказал эксперт.

Свои нюансы есть и в разных странах, что нужно учитывать и тщательно мониторить перед отъездом. Так, например, в страны ЕС нельзя привезти кота или собаку, которым меньше шести месяцев, а вот если вы летите в ОАЭ, то котов, собак и птиц (включая соколов) можно перевезти только в качестве декларированного груза через разрешенные аэропорты и обязательно в сопровождении определенных документов. А вот в Турцию нельзя приехать более, чем с двумя животными.

Очень часто действуют запреты на выезд с попугаями, черепахами, обезъянами и т.д. Для перевозки таких животных нужно получить разрешение от Государственного комитета Украины по охране окружающей среды. Стоит отметить, что в Италию, Испанию, Данию и Швецию нельзя приехать с собаками бойцовских пород.

"Различные авиакомпании имеют ограничения на перевоз той или иной породы животного. Где-то, например, нельзя перевозить персидских кошек, пекинесов не берут. На борт могут не пустить по нескольким причинам: перевозка животного не была заранее согласована с авиакомпанией;

фактический вес отличался от максимально допустимого для перевозки в салоне;

документы животного не в порядке (например нет нужных прививок, просрочены справки и т.д.)", – пояснил Андрей Николаев.

Эксперт добавил, что в некоторых странах запрещены к ввозу определенные породы собак, например: американский питбультерьер, американский стаффордширский бультерьер, английский бультерьер, тоса-ину. А во Францию запрещен въезд с любыми мастифами. Также есть территории, на которых не разрешено быть с собаками, поэтому всегда нужно уточнять, в какой можно заселиться отель, в каком ресторане можно пообедать со своим питомцем и т.д.

Поэтому, собираясь за границу, нужно тщательно изучить правила страны, которую вы планируете посетить, и непосредственно правила перевозчика, услугами которого решили воспользоваться.

Перевозка животных в самолете

Если вы решили отправиться в путешествие на самолете, необходимо заранее узнать правила перевозки в той авиакомпании, которую вы выбрали, так как не все авиакомпании могут предоставлять услуги по перевозке животных, а в некоторых, просто разнятся общие правила.

В любом случае, животные путешествуют в багажном отсеке, а их билет оплачивается как определенное количество багажа с наценкой. Исключение составляют только собаки-поводыри, которые могут сопровождать своего хозяина в салоне и лететь бесплатно. Также в салоне могут путешествовать мелкие животные, весом до 8 кг.

Например, на сайте украинской авиакомпании МАУ значится, что они осуществляют перевозку только собак и кошек, в салоне могут лететь животные до 8 кг, а в багажном отделении – до 75 кг вместе с контейнером.

Животное, которое летит в салоне, должно быть чистым, здоровым, и помещено в специальный контейнер, защищенный от проникновения жидкостей и запахов (допускается перевозка в мягких корзинах, дорожных сумках, предназначенных для перевозки мелких животных в салоне самолета). Максимальные размеры контейнера: 115 см по сумме 3-х измерений (55 х 40 х 20 см), сказано в правилах авиаперевозчика.

Также контейнер должен быть свободным и не тесным для вашего питомца, а перевозить больше одного контейнера запрещено, как и выпускать животное гулять по салону. Зато в контейнере можно перевезти сразу двоих животных, если они мирно сосуществуют друг с другом и не превышают установленные ограничения по весу.

Практически аналогичные требования действуют и на перевозку животных в багажном отсеке, за исключением того, что вес питомца вместе с контейнером там может достигать 75 кг.

Можно выделить несколько общих правил, которые помогут животному лучше перенести полет:

нельзя накачивать питомца транквилизаторами и успокоительными, если только это не прописано ветеринаром,

обеспечьте в контейнере для перевозки максимально комфортные условия и хорошую вентиляцию;

покормите животное приблизительно за два-три часа до вылета, а вот пить лучше не давать за четыре часа до отправки;

возьмите с собой аптечку для животного со всеми необходимым лекарствами и препаратами, которые могут внезапно понадобиться.

Перевозка животных в поезде

Для путешествий на поезде также необходимо будет обзавестись специальным контейнером и свидетельством №1, о котором мы говорили выше. Свидетельство нужно предъявить на кассе, после чего вам выдадут квитанцию на оплату перевозки животного. Стоимость будет зависеть от расстояния поездки и веса животного.

Если вы едете в купе и остальные пассажиры не против, ваш питомец может ехать с вами, в противном случае придется оставить его в тамбуре первого вагона. Специалисты советуют заранее выкупить все места в купе, чтобы и вам, и вашему питомцу было комфортно.

Мелких собак (ниже 45 см) и кошек можно перевозить в плацкартных вагонах, разместив клетку с ними под сидениями только при условии, что вы не выезжаете за границы своей страны. Если же вы собрались куда-то дальше, животное можно взять с собой только в купейный вагон.

Для перевозки животных в поездах международного сообщения нужно оформить багажную квитанцию на провоз дополнительного ручной клади с надписью "Багаж на руках пассажира". Перевозка оплачивается для каждой особи или же каждого места багажа. Также стоит отметить, что если вес животного не превышает 20 кг, перевозка оплачивается как за 20 кг багажа; в том случае, если вес превышает 20 кг, оплачивается фактический вес.

Тревел-эксперт Андрей Николаев отметил, что лучше всего путешествовать вместе с животными на авто.

"Везде есть свои плюсы и минусы, но на наш взгляд лучше всего путешествовать на личном автомобиле. Кстати, всем, кто хочет отправиться путешествовать с своим питомцем на автомобиле, рекомендую книги Игоря Замлелова "С собакой на автомобиле по Европе", – посоветовал эксперт.

Отправляясь в путешествие со своими любимцами, не забудьте учесть все нюансы и детали, чтобы не столкнуться с неприятными неожиданностями. Животное нужно проверить у ветеринара, оформить необходимые документы, а билеты на поезд или же самолет стоит покупать заранее, чтобы успеть уладить все формальности.

Напомним, недавно сайт "Сегодня" рассказывал, как открыть салон красоты для животных и зарабатывать на этом.