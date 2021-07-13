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Стало плохо в воде. В Запорожье мужчина утонул в ванной

13 июля 2021 12:55

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Родственники вызвали на место медиков, но откачать мужчину не удалось

В Запорожье мужчине стало плохо в ванной. Коллаж "Сегодня"

В Запорожье мужчине стало плохо в ванной. Коллаж "Сегодня"

В Запорожье 37-летний мужчина утонул в собственной ванне. Медики скорой пытались его реанимировать, но не смогли спасти.

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Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Facebook.

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Отмечается, что в доме на улице Парковая мужчине стало плохо, когда он был в ванной. Его нашли родственники и вызвали на место медиков.

"На месте происшествия работала 1 реанимационная бригада. Несмотря на проведение реанимационных мероприятий, была констатирована смерть пострадавшего", – говорится в сообщении.

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Напомним, харьковские полицейские расследуют смерть 17-летнего юноши, который погиб, плавая с младшим приятелем.

Кроме того, в Тернопольской области спасатели обнаружили тела двух подростков – Сюсяйло Игоря и Харука Петра, которые ушли на ночную рыбалку и не вернулись.

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