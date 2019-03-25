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В Запорожье задержали подозреваемого в сбыте оружия с Донбасса

Сегодня, 13:52

Силовики устанавливают канал поставки оружия и лиц, причастных к нему

В Запорожье задержали подозреваемого в сбыте оружия из зоны ООС
В Запорожье задержали подозреваемого в сбыте оружия из зоны ООС. Фото: Нацполиция
В Запорожье задержали подозреваемого в сбыте оружия с Донбасса //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/8bd/fdd/5c98bdfdd1453.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/8bd/fdd/5c98bdfdd1453.jpeg Запорожье Силовики устанавливают канал поставки оружия и лиц, причастных к нему

В Запорожье полицейские задержали мужчину, подозреваемого в сбыте оружия и боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Как стало известно, 25 марта, оперативники разоблачили местного жителя, который занимался продажей смертельных "товаров" на территории Запорожья и области. Задержание было проведено у дома по улице Крепостной сразу после продажи за пять тысяч гривен обреза охотничьей двустволки. Оружие было изъято и направлено на экспертизу.

Между тем, силовики получили информацию о том, что оружие злоумышленнику поставляли из зоны проведения операции Объединенных сил на Донбассе. В настоящее время выясняются все обстоятельства, а также лица, причастные к преступлению. Открыто уголовное производство, продолжается досудебное расследование.

Ранее тайник с военными средствами поражения обнаружили сотрудники СБУ в Херсонской области. А в прифронтовом городе Новотроицком сотрудники полиции и Службы безопасности Украины обнаружили в одном из заброшенных домов крупный арсенал боеприпасов.

Также мы сообщали о том, как в Мариуполе Донецкой области стражи порядка обнаружили тайник с оружием, которое было украдено из воинской части в Крыму во время аннексии полуострова.

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Тег оружие, Донбасс, Запорожье, боеприпасы, запорожская область, ООС

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