В Запорожье задержали подозреваемого в сбыте оружия с Донбасса
Силовики устанавливают канал поставки оружия и лиц, причастных к нему
В Запорожье полицейские задержали мужчину, подозреваемого в сбыте оружия и боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.
Как стало известно, 25 марта, оперативники разоблачили местного жителя, который занимался продажей смертельных "товаров" на территории Запорожья и области. Задержание было проведено у дома по улице Крепостной сразу после продажи за пять тысяч гривен обреза охотничьей двустволки. Оружие было изъято и направлено на экспертизу.
Между тем, силовики получили информацию о том, что оружие злоумышленнику поставляли из зоны проведения операции Объединенных сил на Донбассе. В настоящее время выясняются все обстоятельства, а также лица, причастные к преступлению. Открыто уголовное производство, продолжается досудебное расследование.
Ранее тайник с военными средствами поражения обнаружили сотрудники СБУ в Херсонской области. А в прифронтовом городе Новотроицком сотрудники полиции и Службы безопасности Украины обнаружили в одном из заброшенных домов крупный арсенал боеприпасов.
Также мы сообщали о том, как в Мариуполе Донецкой области стражи порядка обнаружили тайник с оружием, которое было украдено из воинской части в Крыму во время аннексии полуострова.
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