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У запорожской маршрутки на полном ходу отлетело колесо: видео

27 ноября, 12:19

Автобус занесло, а из-под днища неслись снопы искр

В Запорожье у маршрутного автобуса с пассажирами в салоне на полном ходу отлетело заднее колесо.

Автобус занесло, а из-под днища посыпались искры. Но, к счастью, обошлось без пострадавших.

Отметим, что подобный инцидент в Запорожье произошел не впервые. Так, ранее мы сообщали о том, как у маршрутки прямо на ходу отвалилось колесо. Инцидент произошел недалеко от предприятия "Укрграфит", и, к счастью, обошлось без пострадавших. Фото с места происшествия очевидцы опубликовали в социальных сетях.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что на Подоле в Киеве у маршрутки отпало колесо. В результате аварии никто не пострадал, однако образовалась пробка и было заблокировано движение трамваев.

Также мы писали о том, как у маршрутки на Троещине на ходу взорвалось колесо. Авария произошла на проспекте Ватутина. Также мы сообщали, что отпадают у киевских маршруток не только колеса, но и двери. Так, на Соломенке в столице двери у маршрутки работали по принципу: "калитка приставная".

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Источник: Сегодня

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