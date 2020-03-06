Угроза коронавируса: в Бердянске ждут корабли из Италии

Судна из Италии, эпицентра распространения коронавируса в Европе, зайдут в Бердянский порт 7 и 12 марта. Об этом пишет Бердянск 24.

Сообщается, что если вирус Covid-19 распространится в Бердянске, то больных госпитализируют в терапевтический корпус горбольницы. По словам директора территориального медицинского объединения Дмитрия Егорова, этот корпус находится дальше других. Там можно разместить 40 коек с подключением к кислороду. Максимальное количество мест – 80.

"Особое внимание уделяется Бердянскому порту, где находится международный пункт пропуска. Все суда проверяются с особой тщательностью. В ближайшие дни должны прибыть корабли из Италии", – говорится на сайте.

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Кроме того, власти Бердянска заявляют, что ввели повышенный санитарный режим в школах, больницах, общественном транспорте и других местах массового скопления людей.

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Напомним, о первом случае заражения коронавирусом в Украине стало известно 3 марта. Заболевший мужчина вернулся из путешествия с женой по Италии. Пограничники не обнаружили у мужчины температуры и других признаков гриппа.

В связи с распространением вируса в Черновцах приняли меры по предотвращению COVID-19. Так, в области объявили карантин – будут приостановлены занятия в детских садах, вузах и школах.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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