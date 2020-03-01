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Число заразившихся коронавирусом в Италии стремительно растет

1 марта, 22:40

Елена Вус

Италия остается крупнейшим центром коронавируса в Европе

Число заразившихся коронавирусом продолжает быстро увеличиваться в Италии и по состоянию на вечер воскресенья составляет 1694 человека, сообщил журналистам глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли.

По его данным, лечение проходят 1 577 человек. Кроме того, 83 пациента уже выздоровели, а 34 – скончались.

Напомним, что накануне сообщалось о примерно 1,1 случаях заражения. Больше всего страдают северные области, особенно – Ломбардия. Там местные власти предупреждают, что из-за распространения коронавируса будут просить о помощи врачей, вышедших на пенсию.

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На данный момент Италия остается крупнейшим центром коронавируса в Европе. Страна занимает третье место в мире по количеству зараженных COVID-19 после Китая и Южной Кореи.

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В свою очередь, премьер-министр страны Джузеппе Конте заявил, что причиной стремительного распространения нового коронавируса COVID-19 в Италии является неправильный подход руководства одной из больниц на севере страны, где из-за инфекции ввели карантин в ряде городов.

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Италия жертвы заражение коронавирус

Источник: Интерфакс-Украина

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