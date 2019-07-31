Ураган в Запорожской области поднимал в воздух крыши и вырывал деревья 2019-07-31T20:11:26+03:00 Запорожье Штурмовой ветер бушевал в селе Максимовка

В нескольких селах Запорожской области из-за урагана летали и деревья, и крыши. Так, в селе Максимовка штормовой ветер бушевал всего тридцать секунд, но успел повалить несколько деревьев и сорвал крышу с местной школы.

Непогоду из окна своего дома сняла на видео школьница Лера Андриянова. По ее словам, в тот день светило солнце и ветра не было, а шквал налетел внезапно.

"Начался дождь, сильный ветер, и даже когда выглядывали из окна – ничего не было видно. Все было белое, только летали листья шифера, заборы и деревья", – вспомнила Валерия.

Ее подруга Анна рассказала "Сегодня", что ветер мгновенно повалил деревья и несколько столбов.

"Моментально, прошло несколько секунд и уже три столба лежат, деревья полностью попадали на дорогу", – отметила она.

Ураган повредил крыши на двух десятках домов в Максимовке и сейчас хозяева ищут материалы для ремонта. Всем пострадавшим обещают оказать финансовую помощь. Об этом уже заявили в районной администрации.

Однако местные жители на компенсацию не рассчитывают и сами начали ремонты.

"У меня дома раскрыло крышу. Будем перекрывать сами, своими силами", – говорит жительница села Светлана Радченко.

"Население начало уже перекрывать крыши, так как ждут, не ждут, а может пойти дождь, затопить все эти крыши, так что сейчас уже сами начали", – заявила сельский голова Максимовки Елена Байдукова.

Между тем, ученики и учителя убирают школьный двор и вымывают классы, которые залил дождь.

Помещения должны починить к началу учебного года. Школа в Максимовке одна. Специалисты пытаются починить электросеть, но когда закончат – даже не прогнозируют.

"368 абонентов остались без электроснабжения, ремонтные работы продолжаются", – сообщила пресс-секретарь управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области Юлия Барышева.

Штормовое предупреждение в Запорожской области действует до конца недели. Спасатели предупреждают – существует риск нового удара непогоды.

Отметим, что в прошлый раз непогода бушевала в Украине 27 июня. Вследствие грозы, ливней и штормового ветра сотни населенных пунктов остались без электричества, есть погибшие:

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