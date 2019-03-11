В Азовском море задержали браконьеров с трехтонным уловом: опубликовано видео

Рыболовецкое судно изъяли, а нарушителям грозит наказание

В Азовском море задержали браконьеров с трехтонным уловом: опубликовано видео 2019-03-11T11:25:00+02:00 Запорожье Рыболовецкое судно изъяли, а нарушителям грозит наказание

В Бердянске пограничники задержали браконьеров, которые выловили три с половиной тонны рыбы в Азовском море. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"В Бердянске Запорожской области пограничные оперативные подразделения совместно с полицией и представителями рыбного хозяйства, под процессуальным руководством прокуратуры Запорожской области, выявили факт незаконного вылова рыбы без документов, нанесшее существенный ущерб", – говорится в сообщении.

Во время обыска судна было обнаружено три с половинной тонны рыбы, выловленной в территориальных водах Украины. Стражи порядка изъяли документацию судна и средства для ловли, а также и само рыболовецкое судно.

Нарушителям грозит наказание по статье "незаконное занятие рыбным; звериным или другим водным добывающим промыслом, если оно нанесло существенный вред". В настоящее время проводятся следственные действия.

Напомним, ранее в Азовском море пограничники обнаружили браконьеров, у которых изъяли запрещенные орудия лова, а также спасли осетра, занесенного в Красную книгу. После осмотра нескольких рыбацких лодок было составлено 10 административных протоколов за нарушение правил пограничного режима, а также четыре админпротокола по статье о нарушении правил рыболовства и ловлю осетра.

Кроме того, во время патрулирования было обнаружено 33 сетки длиной более 1,6 км с живой рыбой – бычком, камбалой, а также четырьмя штуками осетра, занесенного в Красную книгу. Сетки были изъяли, а рыбу выпустили обратно в море.

А перед этим водная полиция Киевской области задержала на браконьерстве 40-летнего мужчину, который ранее был начальником районной рыбинспекции. С помощью сеток он выловил в Днепре более 150 килограммов рыбы.

Также в Киевской области на месте преступления задержали браконьеров, причем один из них пытался сопротивляться. Тем не менее, мужчины были задержаны, у них изъяли автомобиль, резиновую лодку, рыбацкие сети и 80 кг рыбы.

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