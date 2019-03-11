В Азовском море задержали браконьеров с трехтонным уловом: опубликовано видео
Рыболовецкое судно изъяли, а нарушителям грозит наказание
В Бердянске пограничники задержали браконьеров, которые выловили три с половиной тонны рыбы в Азовском море. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
"В Бердянске Запорожской области пограничные оперативные подразделения совместно с полицией и представителями рыбного хозяйства, под процессуальным руководством прокуратуры Запорожской области, выявили факт незаконного вылова рыбы без документов, нанесшее существенный ущерб", – говорится в сообщении.
Во время обыска судна было обнаружено три с половинной тонны рыбы, выловленной в территориальных водах Украины. Стражи порядка изъяли документацию судна и средства для ловли, а также и само рыболовецкое судно.
Нарушителям грозит наказание по статье "незаконное занятие рыбным; звериным или другим водным добывающим промыслом, если оно нанесло существенный вред". В настоящее время проводятся следственные действия.
Напомним, ранее в Азовском море пограничники обнаружили браконьеров, у которых изъяли запрещенные орудия лова, а также спасли осетра, занесенного в Красную книгу. После осмотра нескольких рыбацких лодок было составлено 10 административных протоколов за нарушение правил пограничного режима, а также четыре админпротокола по статье о нарушении правил рыболовства и ловлю осетра.
Кроме того, во время патрулирования было обнаружено 33 сетки длиной более 1,6 км с живой рыбой – бычком, камбалой, а также четырьмя штуками осетра, занесенного в Красную книгу. Сетки были изъяли, а рыбу выпустили обратно в море.
А перед этим водная полиция Киевской области задержала на браконьерстве 40-летнего мужчину, который ранее был начальником районной рыбинспекции. С помощью сеток он выловил в Днепре более 150 килограммов рыбы.
Также в Киевской области на месте преступления задержали браконьеров, причем один из них пытался сопротивляться. Тем не менее, мужчины были задержаны, у них изъяли автомобиль, резиновую лодку, рыбацкие сети и 80 кг рыбы.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Азовском море задержали браконьеров с трехтонным уловом: опубликовано видео". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Азовском море задержали браконьера с уловом на 30 тысяч гривен: опубликованы фото
У местного жителя изъяли сети, камбалу и пиленгаса на крупную сумму