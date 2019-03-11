Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,39
29,74
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Запорожья

В Азовском море задержали браконьеров с трехтонным уловом: опубликовано видео

Сегодня, 11:25

Рыболовецкое судно изъяли, а нарушителям грозит наказание

В Азовском море задержали браконьеров с трехтонным уловом: опубликовано видео Запорожье Рыболовецкое судно изъяли, а нарушителям грозит наказание

В Бердянске пограничники задержали браконьеров, которые выловили три с половиной тонны рыбы в Азовском море. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"В Бердянске Запорожской области пограничные оперативные подразделения совместно с полицией и представителями рыбного хозяйства, под процессуальным руководством прокуратуры Запорожской области, выявили факт незаконного вылова рыбы без документов, нанесшее существенный ущерб", – говорится в сообщении.

Во время обыска судна было обнаружено три с половинной тонны рыбы, выловленной в территориальных водах Украины. Стражи порядка изъяли документацию судна и средства для ловли, а также и само рыболовецкое судно.

Нарушителям грозит наказание по статье "незаконное занятие рыбным; звериным или другим водным добывающим промыслом, если оно нанесло существенный вред". В настоящее время проводятся следственные действия.

Напомним, ранее в Азовском море пограничники обнаружили браконьеров, у которых изъяли запрещенные орудия лова, а также спасли осетра, занесенного в Красную книгу. После осмотра нескольких рыбацких лодок было составлено 10 административных протоколов за нарушение правил пограничного режима, а также четыре админпротокола по статье о нарушении правил рыболовства и ловлю осетра.

Кроме того, во время патрулирования было обнаружено 33 сетки длиной более 1,6 км с живой рыбой – бычком, камбалой, а также четырьмя штуками осетра, занесенного в Красную книгу. Сетки были изъяли, а рыбу выпустили обратно в море.

А перед этим водная полиция Киевской области задержала на браконьерстве 40-летнего мужчину, который ранее был начальником районной рыбинспекции. С помощью сеток он выловил в Днепре более 150 килограммов рыбы.

Также в Киевской области  на месте преступления задержали браконьеров,  причем один из них пытался сопротивляться. Тем не менее, мужчины были задержаны, у них изъяли автомобиль, резиновую лодку, рыбацкие сети и 80 кг рыбы.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег рыбаки, рыба, Бердянск, азовское море, браконьеры

Вы сейчас просматриваете новость " В Азовском море задержали браконьеров с трехтонным уловом: опубликовано видео". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Азовском море задержали браконьера с уловом на 30 тысяч гривен: опубликованы фото

Вчера, 19:54

У местного жителя изъяли сети, камбалу и пиленгаса на крупную сумму

В Херсонской области браконьеры попались на ловле креветок: опубликовано видео

8 марта, 13:23

За 60 кг креветки и бычка браконьеры могли выручить до 150 тысяч гривен

6 категорий людей, кого нельзя брать в крестные ребенку

Стало известно о последних днях умершей от рака Любови Полищук

Большие деньги: Назван точный размер зарплаты Коболева - СМИ

Зеленский бросил личный вызов Путину, - Портников

Разговор в поезде «Мариуполь – Киев»

Наталья Могилевская показала редкий семейный снимок

Соловьев устроил истерику в прямом эфире из-за Путина

Скандал на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске

Беглый украинский депутат попросил РФ начать наступление на Киев

Боевики "ДНР" раскрыли данные о своих потерях в 2018 году
Загрузка...

Украинцы уже получают зарплаты, как до кризиса: у кого этой весной оклады вырастут еще больше

Сегодня, 07:19

Купить можем уже столько же, как 5 лет назад, но многие этого не заметили 

Почему Лукашенко выступил против "русского мира"

Вчера, 07:51

Президент Беларуси накануне выборов зачищает политическую среду от российского вмешательства

Новые схемы ввоза и протесты: чего ждать от владельцев "евроблях"

9 марта, 07:51

Собственники евроблях будут пытаться найти лазейки в законе и протестовать

Дожди и похолодание: прогноз погоды в Украине на неделю

9 марта, 07:19

В понедельник, 11 марта осадки ожидаются только в западной, северной и восточной частях страны

Украинская поп-звезда взбудоражила Instagram шикарной фигурой

Не надо стесняться: 5 правил нескромности от психолога Холоденко

8 признаков, которые выдают неверного мужчину