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В Бердянске произошел очередной обвал на коллекторе

Сегодня, 12:27

На месте прорыва образовались огромные ямы

В Бердянске произошел очередной обвал на коллекторе Запорожье На месте прорыва образовались огромные ямы

В Запорожской области произошел очередной порыв в Бердянске – там обвалился еще один участок канализационного коллектора. Эта авария стала уже третьей за месяц.

На этот раз глубокие ямы появились сразу в двух местах, причем одна из них – рядом с жилым домом. Коммунальщики исследуют аварийные участки, однако об отключении воды горожанам пока не сообщали.

Напомним, предыдущие аварии на коллекторе оставили без воды почти весь Бердянск: ее перекрывали, чтобы канализационные стоки не выливались на улицы. Полиция открыла уголовное производство по статье о служебной халатности.

Напомним, ранее подобный инцидент произошел на перекрестке улиц Земской и Богуславского – обвалился железобетонный колодец канализационного коллектора. Тогда власти Бердянска перекрыли движение от улицы Итальянской до проспекта Победы.

А в Днепровском районе столицы произошел масштабный порыв подземных коммуникаций. Из-под земли в течение 10 минут бил огромный фонтан холодной воды, который достигал в высоту пяти-шести метров.

Также в Киеве по улице Соломенской прорвало трубу и из-под земли стал бить сильный "фонтан", а в сети появилось яркое видео, на котором можно увидеть, что прорыв случился прямо на парковке, где стояли несколько автомобилей, а сам "фонтан" образовался точно между двумя иномарками. Напор воды достигал около десяти метров в высоту, а куски асфальта разлетались во всей стороны и засыпали крышу близстоящего автомобиля.

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Тег обвал, Бердянск, порыв, коллектор

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