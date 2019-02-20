В Бердянске произошел очередной обвал на коллекторе
На месте прорыва образовались огромные ямы
В Запорожской области произошел очередной порыв в Бердянске – там обвалился еще один участок канализационного коллектора. Эта авария стала уже третьей за месяц.
На этот раз глубокие ямы появились сразу в двух местах, причем одна из них – рядом с жилым домом. Коммунальщики исследуют аварийные участки, однако об отключении воды горожанам пока не сообщали.
Напомним, предыдущие аварии на коллекторе оставили без воды почти весь Бердянск: ее перекрывали, чтобы канализационные стоки не выливались на улицы. Полиция открыла уголовное производство по статье о служебной халатности.
Напомним, ранее подобный инцидент произошел на перекрестке улиц Земской и Богуславского – обвалился железобетонный колодец канализационного коллектора. Тогда власти Бердянска перекрыли движение от улицы Итальянской до проспекта Победы.
А в Днепровском районе столицы произошел масштабный порыв подземных коммуникаций. Из-под земли в течение 10 минут бил огромный фонтан холодной воды, который достигал в высоту пяти-шести метров.
Также в Киеве по улице Соломенской прорвало трубу и из-под земли стал бить сильный "фонтан", а в сети появилось яркое видео, на котором можно увидеть, что прорыв случился прямо на парковке, где стояли несколько автомобилей, а сам "фонтан" образовался точно между двумя иномарками. Напор воды достигал около десяти метров в высоту, а куски асфальта разлетались во всей стороны и засыпали крышу близстоящего автомобиля.
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