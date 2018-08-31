В пансионате Бердянска зарезали мужчину: полиция задержала подозреваемого

Сегодня, 15:51

По факту убийства уже открыли уголовное производство

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В городе Бердянск Запорожской области в одном из пансионатов ножом зарезали мужчину. Подозреваемого в убийстве уже задержали. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"31 августа около 7:40 в Бердянский отдела полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение от медсестры, что в пансионате, расположенном по улице Мичурина в городе Бердянск, обнаружен труп мужчины", – говорится в сообщении.

Сотрудники криминальной полиции, приехавшие на место убийства, оперативно установили личность подозреваемого. Им оказался мужчина 1933 года рождения. Как выяснили правоохранители, между мужчинами возник конфликт, в результате которого злоумышленник ударил ножом в шею пострадавшему. Мужчина от полученного телесного повреждения скончался.

На данный момент полицейские открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст.115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от семи до пятнадцати лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

Не так давно в Запорожье 52-летняя женщина поссорилась с девушкой своего сына и всадила ей нож в спину. Пострадавшую доставили в больницу, но спасти ее жизнь врачи не сумели.

А в Хмельницком 18-летний юноша, который находится на учете в психиатрической больнице, с ножом напал на свою 9-летнюю соседку

 
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