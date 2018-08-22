Жена застреленного в Сумах экс-депутата, которую подозревают в его убийстве, попросила убежища в России

В полиции считают, что Анна Жук может быть причастна к убийству своего мужа

Пропавшие жена, дочь и водитель экс-депутата Сумского горсовета Анатолия Жука нашлись на территории России. Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

"По нашим данным, женщина была задержана пограничникам РФ во время незаконного пересечения границы в районе Елизоветовки Глушковского района Курской области. Непонятно при каких обстоятельствах, но безутешная вдова и бывший водитель запросили в РФ политического убежища", – написал он в Facebook.

Аброськин напомнил, что жена Анатолия Жука Анна находилась рядом с ним во время убийства. Сразу после преступления она отказывалась сотрудничать с полицией, ссылаясь на свое больное состояние. Впоследствии она исчезла вместе с дочерью и водителем погибшего.

В полиции считают, что Анна Жук может быть причастна к убийству своего мужа.

"Мы продолжаем проводить все необходимые оперативно-розыскные и следственные действия с целью установления лица или лиц, причастных к убийству, а также выяснение всех обстоятельств совершенного преступления", – добавил Аброськин.

Напомним, 2 августа в Сумах застрелили бывшего депутата и экс-директора департамента градостроительства и земельных отношений Сумского городского совета, 35-летнего Анатолия Жука.

Через несколько дней после убийства Анатолия Жука его жена и дочь исчезли. Полиция заподозрила, что к преступлению может быть причастна его жена. Женщина была объявлена в розыск.

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin