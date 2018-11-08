В Бердянске ВАЗ сбил мужчину, перебегавшего дорогу в неположенном месте

Пешеход-нарушитель с переломом ноги и ушибами оказался в больнице

В Бердянске ВАЗ сбил пешехода, который перебегал дорогу в непредназначенном для этого месте. Пострадавший был госпитализирован, а "Жигули" получили механическое повреждение.

Как сообщает "ПроБердянск", инцидент произошел 7 ноября, около 18:00 на улице Фестивальной. Очевидцы рассказали, что мужчина пытался перейти дорогу в неположенном месте и угодил под колеса.

Также они добавили, что водитель ВАЗа попросту не успел затормозить. Обстоятельства аварии выясняли полицейские, которые вызвали на место ДТП врачей скорой помощи. Медики доставили раненого в больницу с многочисленными ушибами и переломом ноги.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что с 1 января по 1 октября 2018 года на автодорогах Украины произошло 108 070 аварий. По данным правоохранителей, в ДТП погибли 2266 человек, а 22 394 – получили травмы.

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.