В Бердянске вынесли приговор девушке, которая сломала нос "сопернице" за место в баре
Спор о том, кто должен делать первый заказ, закончился жестокой дракой
В Бердянске суд вынес приговор женщине, которая в ходе драки, случившейся в одном из популярных городских кафе, сломала своей сопернице нос. Инцидент произошел в конце прошлого года в заведении, куда пришли обе участницы драки – около полуночи девушки не смогли спокойно решить, кто первой может сделать заказ в баре, сообщает "Бердянск 24".
Спор перерос в словесную перепелку, во время которой одна из женщин плеснула сопернице в лицо водой из стакана. Та, в свою очередь, ответила ударом кулака по лицу.
В результате у пострадавшей был переломан нос, что позже было оценено как "легкое телесное повреждение". Также выяснилось, что женщина-"боксер" уже провела в местах ограничения свободы около пяти лет.
Приговором суда ей было предписано провести 150 часов на общественно полезных работах, а также выплатить пострадавшей 6150 гривен материальной и моральной компенсации.
Напомним, не так давно в Житомире девочки жестоко избили свою сверстницу. После этого видео с издевательствами над беззащитной школьницей появилось в сети: пострадавшую били руками и ногами по голове и в живот.
Также мы писали о том, что в Киевской области 56-летняя жительница с. Новая Буда нанесла многочисленные ножевые ранения своему 72-летнему знакомому, которому помогала по хозяйству в течение 15 лет.
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