Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,7
30,18
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Запорожья

В Бердянске вынесли приговор девушке, которая сломала нос "сопернице" за место в баре

Сегодня, 16:48

Спор о том, кто должен делать первый заказ, закончился жестокой дракой

Женская драка закончилась переломом носа одной из участниц. Фото из открытых источников
Женская драка закончилась переломом носа одной из участниц. Фото из открытых источников.
В Бердянске вынесли приговор девушке, которая сломала нос "сопернице" за место в баре //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a67/248/5c8a672481f3e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a67/248/5c8a672481f3e.jpg Запорожье Спор о том, кто должен делать первый заказ, закончился жестокой дракой

В Бердянске суд вынес приговор женщине, которая в ходе драки, случившейся в одном из популярных городских кафе, сломала своей сопернице нос. Инцидент произошел в конце прошлого года в заведении, куда пришли обе участницы драки – около полуночи девушки не смогли спокойно решить, кто первой может сделать заказ в баре, сообщает "Бердянск 24".

Спор перерос в словесную перепелку, во время которой одна из женщин плеснула сопернице в лицо водой из стакана. Та, в свою очередь, ответила ударом кулака по лицу.

В результате у пострадавшей был переломан нос, что позже было оценено как "легкое телесное повреждение". Также выяснилось, что женщина-"боксер" уже провела в местах ограничения свободы около пяти лет.

Приговором суда ей было предписано провести 150 часов на общественно полезных работах, а также выплатить пострадавшей 6150 гривен материальной и моральной компенсации.

Напомним, не так давно в Житомире девочки жестоко избили свою сверстницу. После этого видео с издевательствами над беззащитной школьницей появилось в сети: пострадавшую били руками и ногами по голове и в живот. 

Также мы писали о том, что в Киевской области 56-летняя жительница с. Новая Буда нанесла многочисленные ножевые ранения своему 72-летнему знакомому, которому помогала по хозяйству в течение 15 лет.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег приговор, драка, Бердянск, Запорожская область

Вы сейчас просматриваете новость " В Бердянске вынесли приговор девушке, которая сломала нос "сопернице" за место в баре". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Харькове толпа малолеток напала на мужчину: опубликовано видео

Вчера, 13:44

Полиция выясняет, откуда взялось скандальное видео

В Николаеве подростки устроили массовую драку и стрельбу: опубликованы фото и видео

8 марта, 11:43

Драка и стрельба произошли во время "разборок" с хозяином дома

Известная телеведущая смогла преодолеть 20-летнюю зависимость

Она неприступная - Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль

Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем

Стали известны новые причины развода Ани Лорак

Как создать эффект дорогого ремонта за небольшие деньги

В России забили тревогу из-за Крымского моста

Стало известно, сколько в Украине самолетов

Социологи представили обновленный рейтинг кандидатов в президенты

Киевстар закрывает более 10 тарифных планов: Какие в списке

ТОП-5 вакансий с зарплатой 100 тысяч гривен в месяц
Загрузка...

Медреформа на финишной прямой: что успели сделать и что еще впереди

Вчера, 07:00

В системе больше 25 миллионов человек, а в апреле стартует второй этап

Незаконное обогащение: как вернуть наказание для чиновников и депутатов

12 марта, 07:51

Что не понравилось Конституционному суду в статье УК о незаконном обогащении и какая из новых формулировок его устроила бы

Цены на автогаз пошли вверх: чего ждать автовладельцам весной

12 марта, 07:38

Всю зиму сжиженный газ дешевел – с октября 2018 года по февраль 2019-го его цена упала на 46%

Теперь их 39: ЦИК утвердила окончательный список кандидатов в президенты

12 марта, 07:00

Кандидаты снимаются в пользу других политиков. Эксперты: это задел под парламентские выборы

Ядвига Поплавская: Не чувствую себя одинокой

Алина Гросу озадачила фото с беременным животиком

В шею врос крестик: в Москве нашли девочку-"маугли"