В Харькове толпа малолеток напала на мужчину: опубликовано видео

Полиция выясняет, откуда взялось скандальное видео

Фото: пресс-служба Нацполиции в Запорожской области.

В Харькове толпа малолеток напала на мужчину: опубликовано видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/f6a/830/5c4f6a830fd7b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/f6a/830/5c4f6a830fd7b.jpg 2019-03-13T13:44:00+02:00 Харьков Полиция выясняет, откуда взялось скандальное видео

В Харькове полиция выясняет информацию о видео, которое появилось в соцсети. На нем пятеро детей бьют мужчину по ногам и туловищу на улице. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области.

лицами арабской внешности был жестко избит мужчина. Как сообщалось, в центре Киева произошла пьяная массовая стычка, в результате которой

Также в центре Киева компания в состоянии алкогольного опьяненияустроила между собой драку, после чего напала на правоохранителей.

Кроме того, в Киеве между работником полиции охраны и инспектором патрульной полиции произошла драка, которая закончилась поножовщиной.

В Голосеевском районе Киева произошла массовая драка, в результате которой мужчине проломили голову бутылкой от шампанского.

Ранее в Ладыжине Винницкой области в одной из школ между двумя учениками произошла драка. Младший из школьников получил разрыв селезенки.

В Ровно предприниматель стрелял в двух молодых людей, которые справляли нужду возле его магазина. Сначала мужчина сделал ребятам устное замечание, но те набросились на него с кулаками.

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