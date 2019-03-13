В Харькове толпа малолеток напала на мужчину: опубликовано видео
Полиция выясняет, откуда взялось скандальное видео
В Харькове полиция выясняет информацию о видео, которое появилось в соцсети. На нем пятеро детей бьют мужчину по ногам и туловищу на улице. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области.
Также в центре Киева компания в состоянии алкогольного опьяненияустроила между собой драку, после чего напала на правоохранителей.
Кроме того, в Киеве между работником полиции охраны и инспектором патрульной полиции произошла драка, которая закончилась поножовщиной.
В Голосеевском районе Киева произошла массовая драка, в результате которой мужчине проломили голову бутылкой от шампанского.
Ранее в Ладыжине Винницкой области в одной из школ между двумя учениками произошла драка. Младший из школьников получил разрыв селезенки.
В Ровно предприниматель стрелял в двух молодых людей, которые справляли нужду возле его магазина. Сначала мужчина сделал ребятам устное замечание, но те набросились на него с кулаками.
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