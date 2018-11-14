В центре Запорожья легковушка врезалась в стену: пострадал ребенок

Сегодня, 14:05

10-летний мальчик был госпитализирован

Фото: пресс-служба патрульной полиции Запорожской области
Фото: пресс-служба патрульной полиции Запорожской области

В центре Запорожья, на проспекте Соборном, утром 14 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 10-летний мальчик.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, около 8:30 автомобиль Lancia Ypsilon, за рулем которого находился 66-летний водитель, врезался в здание между проспектом Металлургов и площадью Поляка.

После столкновения ребенок, который находился в машине, был госпитализирован в Запорожскую областную детскую клиническую больницу с предварительным диагнозом "ушиб мягких тканей головы, рассечение брови".

В свою очередь, полицейские напомнили водителям о необходимости следить за безопасностью детей во время движения автомобиля.

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Ранее мы уже писали о том, что с 1 января по 1 октября 2018 года на автодорогах Украины произошло 108 070 аварийПо данным правоохранителей, в ДТП погибли 2266 человек, а 22 394 – получили травмы. 

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек.  Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.
ДТП, ребенок, Запорожье

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"Сегодня"

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