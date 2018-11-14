В центре Запорожья легковушка врезалась в стену: пострадал ребенок
10-летний мальчик был госпитализирован
В центре Запорожья, на проспекте Соборном, утром 14 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 10-летний мальчик.
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, около 8:30 автомобиль Lancia Ypsilon, за рулем которого находился 66-летний водитель, врезался в здание между проспектом Металлургов и площадью Поляка.
После столкновения ребенок, который находился в машине, был госпитализирован в Запорожскую областную детскую клиническую больницу с предварительным диагнозом "ушиб мягких тканей головы, рассечение брови".
В свою очередь, полицейские напомнили водителям о необходимости следить за безопасностью детей во время движения автомобиля.
Ранее мы уже писали о том, что с 1 января по 1 октября 2018 года на автодорогах Украины произошло 108 070 аварий. По данным правоохранителей, в ДТП погибли 2266 человек, а 22 394 – получили травмы.
В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.
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