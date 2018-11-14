В Запорожье проводят проверку маршруток: опубликованы фото

Комиссия проверяет автобусы на готовность к работе в зимний период

В Запорожье после повышения стоимости проезда начался повторный осмотр частных автобусов, работающих на городских маршрутах. Об этом сообщили в пресс-службе Запорожского горсовета.

Один из таких рейдов состоялся 13 ноября на конечной остановке "4-й Южный микрорайон": рабочая группа проверяла авто, обслуживающие маршруты №№20, 62, 99, 37, а также муниципальные автобусы, работающие на маршруте № 18.

В частности, специалисты проверяли условия соблюдения перевозчиками договорных обязательств, техническое и санитарное состояние авто, наличие аптечек и огнетушителей, а также готовность транспорта к работе в зимний период.

















В результате проверки были зафиксированы единичные нарушения, в частности неисправный аварийный выход в маршрутке №99. По факту нарушения автомобиль был снят с маршрута и отправлен в автопарк.

Напомним, что ранее проезд подорожал и в Харькове: поездка в маршрутках стал обходиться горожанам на полторы-две гривни дороже, чем раньше. Поездка по городу стоит в среднем девять-десять гривен, вместо прежних четырех-шести. Кроме того, ранее о подорожании проезда предупредили киевские перевозчики.