В центре Запорожья мужчина провалился в трехметровую яму

В Вознесенском районе Запорожья 54-летний мужчина провалился в трехметровую яму. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Инцидент произошел 18 сентября в 22:20 на улице Мира. Прибывшие на место спасатели установили, что мужчина упал в яму глубиной три метра и не смог самостоятельно выбраться. Спасателям пришлось с помощью лестницы вытаскивать 54-летнего мужчину на поверхность.

"Спасенный человек от медицинской помощи отказался", – отметили в ГСЧС.

А 12 сентября на мосту Преображенского в Запорожье маршрутка, пытаясь объехать место ДТП, продавила в асфальте сквозную дыру и буквально зависла на высоте около 30 метров.

Стоит добавить, что летом этого года в Запорожье пытались провести косметический ремонт дорог на главных мостах, и на время, пока велись ремонтные работы, город зачастую сковывали огромные пробки.

Ранее мы писали о том, что ямы на украинских дорогах часто оказываются "золотыми" – на ремонт одного километра трассы в карманы чиновников уходит около миллиона гривен.